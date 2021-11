Ça s’arrête où, le plaisir à tout prix?

Je n’ai pas eu beaucoup de relations sexuelles au cours de ma vie. Mes parents étaient religieux, et ils nous ont élevés, mon frère et moi, avec des principes moraux stricts. Sans être un canon de beauté, je me situe dans la bonne moyenne, mais j’ai toujours fait attention de me vêtir avec décence pour ne pas étaler mes atouts, ce qui aurait déplu à mon père.

Comme j’ai étudié dans un milieu relativement ouvert, je fus confrontée à la légèreté des garçons et des filles du collège que je fréquentais. Comme, en plus, ça correspondait à l’expansion d’internet qui a opéré une révolution dans le domaine des communications, tout le monde naviguait pour découvrir le monde, les maladies qu’on pensait avoir, ou encore apprendre comment faire l’amour grâce aux sites pornos.

N’étant pas personnellement la saveur du mois, j’étais toujours la dernière à apprendre les secrets de la séduction, et ça m’humiliait. J’avais toujours l’impression d’être des années en retard sur les autres filles. Mes premières relations amoureuses furent plutôt catastrophiques et se sont toutes terminées en queue de poisson, jusqu’au jour où, il y a cinq ans, j’ai rencontré mon amoureux actuel.

Jamais je n’aurais cru plaire à ce genre d’homme, même s’il me jure qu’il m’aime. Je pensais par contre que nos relations sexuelles le satisfaisaient, jusqu’à ce que je découvre qu’il allait sur des sites pornos. Au début, j’ai fait comme si je ne savais pas, mais un jour qu’il m’a vue le regardant se masturber, il m’a lancé : « Tu ne penses pas que tu pourrais te dégourdir un peu ? »

Je ne savais pas quoi répondre, et plutôt que de lui expliquer mon malaise, j’ai préféré m’asseoir et regarder le film avec lui. Vous devinez certainement ce qui est arrivé ensuite. Le problème, c’est que je ne suis tellement pas bien avec ce qu’on fait ensemble maintenant, quand on fait l’amour, que je n’ose pas lui en parler tellement j’ai peur qu’il me trouve niaiseuse et me rejette.

Et le pire, c’est que je ne jouis même pas la plupart du temps. Mais comme lui a l’air d’adorer ce qu’on fait, je n’ai pas envie de m’humilier en lui disant la vérité. J’aurais l’air de quoi ? Plus le temps passe et plus je me sens mal !

Une fille

Pratiquer une sexualité qui nous rend mal à l’aise est certainement la plus mauvaise façon d’espérer y trouver du plaisir. D’ailleurs, cette obligation de plaisir doublée de l’anxiété de performance, ça a mis un poids énorme sur les relations amoureuses des temps modernes. Comme internet vient en plus nous jeter en pleine face des images de « relations supposément idéales », comment ne pas se sentir diminués(es) comme amants(es), si on n’y correspond pas ?

Je vous souligne que le culte du savoir-faire et de la jouissance, présenté sur les sites pornos, donne une image faussée de la réalité quotidienne du commun des mortels. Et au lieu de favoriser la rencontre amoureuse, il la transforme en exercice dans lequel aucun des membres du couple ne trouve satisfaction.

Cessez de mentir sur votre ressenti et engagez-vous sur le chemin de la vérité. Ce n’est qu’à ce prix que vous construirez une relation solide avec votre partenaire. Une relation qui ne ressemblera plus à un concours de « qui est le(la) meilleur(e) au lit ? »