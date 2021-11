Capella et Solis à Lévis

Les retraités de la rive sud de Québec bénéficieront de deux nouveaux complexes d’habitation complémentaires et liés entre eux, situés à Lévis, dans le quartier Umano. Ce projet d’Edifia Groupe Immobilier, totalisant un investissement de 66 M$, sera construit par l’entrepreneur général Construction M. Grégore.

Capella est un complexe pour retraités de 198 unités allant du studio au 4 1⁄2, visant une clientèle autonome. «Notre produit résidentiel, au goût du jour et évolué, répond aux réels besoins des retraités autonomes d’aujourd’hui», affirme Derek Tardif, président d’Edifia Groupe Immobilier, leur offrant un milieu de vie «moderne, chaleureux et sécuritaire où ils auront accès aux services qui leur sont vraiment essentiels». Des espaces communs seront aménagés afin que les résidents puissent profiter pleinement de leur retraite : gym, salle à manger, salle communautaire, salle de cinéma et plus encore.

Pour sa part, Solis est une tour de sept étages offrant 74 condos locatifs modernes de types 2 1⁄2, 3 1⁄2 et 4 1⁄2. Ce projet vise une clientèle de 65 ans et plus qui souhaite profiter de la vie sans avoir à s’occuper de l’entretien et des coûts d’une maison. Les locataires jouiront d’un milieu de vie urbain et d’une tranquillité d’esprit, tout en gardant leur liberté et leur autonomie.

Différentes aires de vie seront disponibles pour agrémenter le quotidien des futurs locataires : un gym, une salle de billard et un salon style lounge. «L’objectif est de créer de la vie à l’intérieur de l’immeuble, mais en respectant l’indépendance de cette clientèle et le confort recherché par celle-ci», précise M. Tardif.

Ces deux projets uniques permettront aux aînés autonomes de vivre selon leur rythme de vie dans un endroit bien construit, près de tout et à un prix abordable. «Il est envisageable de penser que les occupants de la tour de condos locatifs choisiront de poursuivre leur vie de retraités dans la résidence voisine, au moment où leur niveau d’autonomie changera. Il s’agit d’une sécurité et d’une éventuelle continuité pour la future clientèle», ajoute M. Tardif.

Stationnements intérieurs, air climatisé dans les logements, chute à déchet et à recyclage sur chaque étage, ascenseurs, espace lave-auto, système de sécurité intégré avec un contrôle à 100 % par puce électronique, bornes de recharge pour véhicules électriques et casiers de rangement, font partie des commodités dont profiteront les habitants des deux bâtiments.

La location des unités débutera aux environs de l’été 2022 et l’ouverture est prévue en juin 2023. Les gens intéressés sont invités à remplir le formulaire de contact web pour être tenus au courant.