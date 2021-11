Coupe de la jeunesse

La pandémie a changé le portrait des formations de football universitaire québécoises. Même si le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal s’affronteront à la Coupe Dunsmore pour une huitième année de suite, plusieurs joueurs des deux équipes participeront pour la première fois à un match de cette envergure.

Ce sera notamment le cas de deux quarts-arrières qui seront en uniforme dimanche : tant Jonathan Sénécal, des Carabins, qu’Arnaud Desjardins, du Rouge et Or, sont des recrues au sein du RSEQ.

« C’est certain que c’est un bon défi, a reconnu vendredi en conférence de presse l’entraîneur-chef de l’Université Laval, Glen Constantin. Plusieurs joueurs étaient là il y a deux ans, mais ils n’avaient pas des rôles significatifs. »

Constantin a donc eu du pain sur la planche au cours des derniers jours pour préparer sa troupe aux éliminatoires. Mais il admet avoir trouvé ce travail « plaisant ».

« Au dernier match [en demi-finale samedi dernier, face aux Stingers de Concordia], on avait un total de 20 joueurs sur 42 qui n’avaient jamais joué une rencontre de cette envergure ou qui n’avaient pas eu de rôle important. Il faut donc leur inculquer la culture, le leadership, la manière de faire les choses. »

Pour ce faire, Constantin a aussi eu l’aide d’ex-gloires de Laval. Une trentaine d’anciens sont venus faire un tour à l’entraînement de l’équipe jeudi au Stade Telus.

Les négligés, comme autrefois

Le joueur de ligne André Trudel, membre de la première édition du Rouge et Or et champion de la Coupe Vanier en 1999, a raconté au micro de TVA se reconnaître un peu dans les joueurs qui fouleront le terrain dimanche.

Car les joueurs du Rouge et Or ne sont pas seulement jeunes : après leurs défaites en saison régulière contre les Bleus, ils sont aussi les négligés. Pour une rare fois dans leur histoire, ils ont encaissé trois revers cet automne, l’autre étant survenu face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

« J’ai joué dans les premières années et c’est arrivé souvent qu’on n’était pas favori, a rappelé Trudel. Mais j’ai tout laissé sur le terrain et je leur souhaite à eux aussi de n’avoir aucun regret. »

La même chose à Montréal

À l’autre bout de l’autoroute 20, le pilote des Carabins, Marco Iadeluca, a eu le même travail à effectuer auprès de ses jeunes protégés.

Car même si l’Université de Montréal a dominé le calendrier régulier avec une fiche de sept victoires contre un seul revers, les éliminatoires constituent une nouvelle saison, pour reprendre le vieux cliché.

« Beaucoup de joueurs dans les deux équipes vont vivre leur première expérience de Coupe Dunsmore. Même à ce stade de la saison, on est encore dans la nouveauté, a analysé Iadeluca. Mais tous ces jeunes joueurs ont amené beaucoup d’enthousiasme. Toutes les équipes ont grandi de semaine en semaine. »

Pour Iadeluca, le défi est double, car il est lui aussi un néophyte des éliminatoires dans le rôle d’entraîneur-chef, après deux sacres à la Coupe Dunsmore comme coordonnateur offensif.

Il a réussi sa rentrée en éliminatoires avec succès – un gain de 31 à 3 il y a une semaine face au Vert & Or –, mais rien ne se compare à une finale entre Montréal et Québec.

« J’ai pigé dans l’expérience de tous les entraîneurs que j’ai côtoyés, a-t-il expliqué, en référence à Constantin, mais aussi à Danny Maciocia. J’ai travaillé avec de grands entraîneurs, mais j’essaye aussi de mettre l’équipe à mon image. »

Les retrouvailles entre le maître et l’élève

Sur les lignes de côté du CEPSUM, dimanche, se trouveront deux hommes qui se connaissent bien et qui ont déjà goûté ensemble à la joie de soulever une coupe Dunsmore.

C’était en 2010. À l’époque, Glen Constantin était déjà le grand manitou du Rouge et Or depuis neuf ans. Marco Iadeluca, lui, venait de se joindre au programme de football de l’Université Laval à titre de coordonnateur offensif.

Dimanche, toutefois, Constantin et Iadeluca ne porteront pas les mêmes couleurs. Ce ne sera pas une première dans un si grand moment : après son départ du Rouge et Or, Iadeluca a battu son ancienne équipe en finale québécoise, alors qu’il s’occupait de l’offensive des Carabins de l’Université de Montréal.

Un baptême et une 18e fois

Non, dimanche, les deux hommes de football seront plutôt aux commandes de leur propre équipe. Dans ce rôle, il y a le maître et il y a l’élève. Il s’agira pour Constantin d’une 18e présence de suite à la Coupe Dunsmore dans le rôle d’entraîneur-chef, tandis que Iadeluca vivra son baptême.

« Je ne m’attendais pas nécessairement à le recroiser à la Coupe Dunsmore, mais je savais qu’il avait de la graine d’entraîneur-chef, a raconté le pilote du Rouge et Or, vendredi. C’est un homme qui est aimé et respecté par ses joueurs. Il est capable de bien motiver ses troupes. »

« Quand tu peux mener une offensive de 40 joueurs, c’est que tu as une bonne emprise, a-t-il ajouté. Tu peux avoir le même impact auprès de 90 joueurs. »

Iadeluca, pour sa part, admet avoir beaucoup appris de son ancien mentor au cours de cette saison 2010, durant laquelle le Rouge et Or a aussi raflé la coupe Vanier.

« [J’ai vraiment appris] à gérer une équipe, a reconnu Iadeluca. Glen, c’est quelqu’un qui a une belle prestance, qui est en contrôle de la situation. Il fait confiance à ses entraîneurs. C’est sûr que c’est le fun d’avoir la chance de coacher contre lui. »

Un steak « vieilli » à l’enjeu

Avant la première rencontre entre les deux équipes rivales, en début de saison, les anciens collègues avaient mis un steak à l’enjeu. La troupe de Iadeluca l’avait emporté, comme elle l’a fait lors de la seconde confrontation de la campagne.

Malgré les deux succès des Carabins contre le Rouge et Or en saison régulière, semble-t-il que ce fameux steak n’a jamais été consommé. Et il pourrait même avoir encore meilleur goût pour l’entraîneur qui verra son équipe être sacrée championne dimanche.

« Un steak vieilli 60 jours, ce serait parfait, a rigolé Constantin. Alors oui, je suis partant pour un quitte ou double ! »