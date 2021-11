COVID-19: l’Alberta reçoit 5000 doses du vaccin Janssen

L’Alberta a reçu vendredi 5000 doses du vaccin Janssen, produit par l’entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson, afin de faire face à la pandémie de COVID-19 qui touche fortement la province.

«Nous avons entendu dire que certains Albertains envisageraient de se protéger si le vaccin de Janssen était disponible. Nous avons mis des doses à disposition et il faut maintenant que ces Albertains donnent suite et se fassent vacciner», a indiqué par voie de communiqué le premier ministre albertain, Jason Kenney.

Les Albertains âgés de plus de 12 ans peuvent désormais prendre rendez-vous pour recevoir ce vaccin à vecteur viral à une dose.

«Ces doses ne sont qu’un début ; nous continuerons à plaider en faveur d’un plus grand nombre de vaccins Janssen, car nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que davantage d’Albertains soient vaccinés», a ajouté M. Kenney.

Le vaccin de Johnson & Johnson ne sera cependant offert que dans les cliniques des services de santé de l’Alberta (AHS) en raison de l’approvisionnement limité.

«Quel que soit le vaccin COVID-19 que vous recevez, il est important de vous faire vacciner complètement dès que possible et de continuer à suivre les mesures de santé publique actuelles pour vous protéger et protéger les autres», a souligné la Dre Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de la province.

En septembre dernier, Jason Kenney avait demandé 20 000 doses du vaccin Janssen au premier ministre canadien Justin Trudeau.

Rappelons que ce vaccin n’est pas administré au Québec.

