DÉRY, Gilles

Est décédé paisiblement, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 novembre 2021, à l'âge de 72 ans et 11 mois, M. Gilles Déry, époux de Mme Christiane Filion, demeurant à Charlesbourg. Il était le fils de feu M. Jean-Marie Déry et de feu Mme Cécile Gingras.Les heures d'accueil sont le dimanche 14 novembre 2021 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Christiane Filion; ses enfants : Pascal Déry, Marie-Pier (Israël), Sarah (Bryan) et Pier-Luc; ses petits-enfants : Raphaëlle, Élie, Sacha et Laurent-Adam; ses frères et sœurs : feu Camille Déry (Andrienne), feu Réjeanne (feu Gérard), Michel (Renée), feu Nicole (feu Jean), Jean-Yves (Francine), Serge (Hélène), André (Danielle); son beau-frère : Alain Filion (Lise), sa belle-sœur Ginette Filion (Marc) ainsi que ses beaux-parents : Fernand et Cécile Filion. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. La famille de M. Déry souhaite remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec (4e et 8e étage) pour les bons soins prodigués. Pour ceux et celles qui le désirent, faire parvenir vos dons à la Société canadienne du cancer. Pour démontrer votre soutien à la famille de M. Déry et partager un souvenir, visitez notre site: www.graveletfils.com.