Fusion syndicale dans le secteur des services de l'automobile au Saguenay

Le Syndicat démocratique des employés de garage du Saguenay-Lac-St-Jean affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) n'existe plus.

Cinq ans après la fin du plus long conflit de travail de l'histoire de la province, sa fusion avec le Syndicat national des employés de garage du Québec vient d'être autorisée par le tribunal administratif du travail.

Le Syndicat démocratique des employés de garage du Saguenay-Lac-St-Jean comptait environ 450 membres dans ses rangs lorsque les concessionnaires automobiles ont décrété un lock-out en février 2013.

«C'est certain que s'il n'y avait pas eu de conflit, on ne parlerait pas de restructuration», a avoué le président du syndicat national, Dany Caron.

À la fin du conflit en 2016, il restait environ 250 membres.

«La cotisation syndicale, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas la doubler et la tripler juste parce qu'on veut garder la structure que l'on avait avant, a expliqué M. Caron. Il fallait y réfléchir et c'est le plan qui avait été adopté.

Concrètement, ce plan visait à fusionner le Syndicat démocratique des employés de garage du Saguenay-Lac-St-Jean au Syndicat national des employés de garage du Québec, lui aussi affilié à la CSD.

Les membres ont choisi d'y adhérer en mai 2019, lors d'une assemblée générale qui confirmait le règlement de la dette de 6,2 millions $ contracté par le syndicat régional pendant le conflit de travail.

«Tous les membres ont été rencontrés et 98 % d'entre eux ont signé leur carte d'adhésion pendant la période de maraudage, a indiqué Dany Caron. Pour nous, c'est comme si on était déjà fusionné depuis un bout, mais pour que ça devienne effectif, le tribunal devait se prononcer. C'est ce qu'il a fait en septembre et octobre. Le passé, c'est le passé. On évolue et ça nous amène à réfléchir. Les membres étaient rendus là.»

Le Syndicat national des employés de garage du Québec affilié à la CSD est le plus grand syndicat du secteur des services de l'automobile de la province.

«Ce sont deux syndicats dans la même centrale qui ont exactement le même but, la défense des travailleurs. On a le même régime de retraite depuis sa création il y a 35 ans. On a la même assurance collective depuis 2019 et on a la même administration. Alors pourquoi avoir deux syndicats différents alors qu'on fait exactement le même travail?», a soulevé M. Caron.

Cette fusion a aussi pour avantage de pouvoir compter sur l'expertise de plusieurs conseillers en matière de relations de travail.

Les employés de garage du Saguenay-Lac-St-Jean conservent leur convention collective et la possibilité de se prononcer sur leurs propres enjeux lors de négociations futures. Ils ont toujours un bureau au Saguenay-Lac-St-Jean.

Leur convention collective signée en 2016 à la suite du lock-out sera échue le 28 février prochain.