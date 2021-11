Intenses pressions des banques pour moins de documents en français

Les institutions financières travaillent en coulisse avec leurs lobbyistes pour éviter que le projet de loi 96 les force à devoir payer pour traduire plus de documents que nécessaire en français.

« Nous n’avons donc rien à ajouter », a coupé court rapidement Marie-Catherine Noël, directrice des relations médias de la Banque de Montréal (BMO), quand Le Journal a demandé une entrevue sur la question.

La BMO a renvoyé Le Journal à son inscription au Registre des lobbyistes.

« Nous suggérons aussi de reconsidérer l’exigence de rédaction ou de traduction officielle en français des documents de sûretés et réquisitions d’inscription des sûretés, ce qui pourrait entraîner des enjeux importants pour les consommateurs tels que des délais et des coûts additionnels significatifs dans le cadre des transactions financières et commerciales », peut-on y lire.

À la Banque Nationale, on dit souscrire à la majorité des dispositions du projet de loi 96, appliquer les dispositions de la Charte de la langue française et avoir un comité de francisation, mais souhaiter soulever un point « technique ».

« Le projet de loi prévoit que tous les contrats conclus à partir du Québec doivent d’abord être transmis en français à leur contrepartie », a expliqué son porte-parole Jean-François Cadieux.

Une tâche impossible ?

Pour la BN, cela est difficilement applicable dans l’univers des marchés financiers internationaux, dont les dérivés, où l’anglais est la langue utilisée.

« Les transactions sont négociées, rapides et volumineuses et la traduction de ces contrats, avec les réalités actuelles de marché, serait à toutes fins pratiques impossible », soutient-il.

Chez Desjardins, on souligne que la préservation du français est primordiale et que l’institution appuie le projet de loi 96.

« Nous opérons au Québec en français. Toutefois, Desjardins est une institution financière d’importance systémique qui transige avec des partenaires hors Québec et à l’international ce qui implique des ententes contractuelles », explique la porte-parole Chantal Corbeil.

« Nous désirons poursuivre nos activités financières avec ces partenaires à l’extérieur du Québec selon les usages et standards internationaux », conclut-elle.