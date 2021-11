Lac-Saint-Jean: deux arrestations après une perquisition de stupéfiants

Une perquisition dans une résidence de Saint-Stanislas, au Lac-Saint-Jean, a mené à l’arrestation d’un homme et d’une femme dans la vingtaine pour trafic de stupéfiants, jeudi.

L’intervention des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) s’est déroulée en matinée, sur le chemin Girard. Ils ont alors saisi plus de deux kilos de cannabis illicite, de la cocaïne, des comprimés d’ecstasy, plus de 10 000 comprimés de méthamphétamine et environ 500$ canadiens.

La SQ a aussi mis la main sur quelques buvards, une dizaine de cigarettes électroniques, une dizaine de sachets de produits illicites avec concentré de THC et du matériel servant à la vente de stupéfiants.

La résidente de l’endroit âgée de 24 ans, Joanie Tremblay, a comparu au palais de justice de Roberval et y est gardée détenue jusqu’à la suite des procédures.

Un homme de 29 ans a aussi été appréhendé. Ce dernier a été libéré et devrait revenir devant la cour à une date ultérieure. Il pourrait faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants et la loi sur le cannabis.

«Cette opération policière est effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois et de diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la SQDC», a fait savoir la porte-parole de la SQ, Nancy Fournier.

