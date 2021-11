L’ancienne tour de TVA sera démontée

Une opération d’envergure visant à démonter l’ancienne tour de communication de TVA d’une hauteur de 110 mètres à l’aide d’une grue gigantesque débutera ce week-end.

• À lire aussi: Un projet d’immeuble de 93 logements qui fait jaser près de Myrand

L’antenne qui faisait partie du paysage de l’avenue Myrand depuis de nombreuses années et qui était utilisée par les studios de TVA Québec sera donc bientôt chose du passé.

D’un empattement de 20 mètres par 20 mètres, l’antenne servait dernièrement de signal pour le trafic aérien.

Photo Diane Tremblay

Dès vendredi, une grue impressionnante d’une grandeur similaire à la structure sera érigée. D’après nos sources, l’installation de celle-ci prendra entre 5h et 6h. Puis, si les conditions climatiques le permettent, le travail de démolition débutera samedi.

Comme l’antenne est particulièrement élevée, le vent peut être un facteur important dans l’opération. Si l’on juge qu’il est trop puissant, les travaux débuteront lundi.

Photo Marc Vallières

S’en débarrasser à tout prix

« C’est un projet assez imposant qui prendra cinq jours à réaliser, avec le retrait des décombres mercredi, si tout se passe bien », Julie Servais, chargée de projet au marketing chez GM Développement, qui possède l’emplacement depuis 2018.

Le promoteur Camaco, une filiale de GM Développement, offrait 20 000$ à quiconque s’occuperait de retirer la structure, en avril dernier.

PHOTO DIANE TREMBLAY

Après avoir reçu des centaines de propositions en quelques jours, c’est finalement l’entreprise CFG Construction qui a obtenu le contrat. Le Journal n’a toutefois pas été en mesure de confirmer sur quel montant les deux parties se sont finalement entendues.

« Pour les citoyens »

Du côté de GM Développement, on se réjouit du dénouement de cette affaire et on affirme avoir pris cette décision « pour les citoyens ».

« On avait reçu plusieurs demandes des résidents du coin pour la retirer du paysage, c’est vraiment pour eux qu’on a fait ça », explique Mme Servais.

Il y a quelques mois, on disait pourtant vouloir démolir la structure pour entamer la phase II du projet de condominiums Liénard. Mais cette idée ne semble plus d’actualité.

« Pour l’instant, on n’a aucun projet à annoncer. On est en étape de brainstorming pour savoir ce qu’on va faire sur ce terrain-là », précise la chargée de projet de l’entreprise.

À VOIR AUSSI...