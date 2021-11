Le retour du PQ à Québec

Si le PQ n’a fait élire personne dans la région de Québec depuis le départ d’Agnès Maltais en 2018, plusieurs anciens militants ou ex-membres du personnel péquiste ont investi l’Hôtel de Ville de Québec avec l’élection municipale.

À deux jours des élections, la députée solidaire de Québec, Catherine Dorion, invitait les citoyens à aller voter, décrivant les différents partis, dont Québec Forte et Fière comme « un parti naissant rassemblant des anciens du Parti libéral, ADQ, etc. »

Or, s’il y avait bien une ancienne candidate de l’ADQ, Catherine Morrissette, et l’ex-candidate libérale Marie-France Trudel qui se présentaient pour QFF, c’est plutôt le nombre d’anciens du PQ qui frappe.

Pensons au nouveau directeur de cabinet du maire Marchand, Clément Laberge, militant péquiste de longue date, qui a été candidat pour le PQ dans Jean-Talon en 2015. Ou à son directeur adjoint au cabinet Bruno-Pierre Cyr, attaché de presse dans des cabinets du gouvernement Marois, et des chefs péquistes Jean-François Lisée et Pierre Karl Péladeau.

On peut aussi penser à François Paquet, stratège durant la campagne pour QFF et qui a été rédacteur au cabinet de Pauline Marois en 2013, et conseiller politique et rédacteur pour l’opposition péquiste de 2015 à 2018.

Ajoutons à cela que le nouveau chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville est l’ex-chroniqueur Claude Villeneuve, ancien rédacteur de discours de la cheffe péquiste Pauline Marois.

Signal clair

Au-delà de l’anecdote, le gouvernement Legault, qui a fait d’un tunnel autoroutier sa promesse phare, doit réaliser que Québec n’est sûrement pas aussi à droite qu’il le croit.

En plus des deux élus solidaires à l’Assemblée nationale en 2018, les gens de Québec ont élu au municipal des gens dont les idées se trouvent résolument au centre gauche de l’échiquier politique, avec QFF.

Il y a aussi, encore plus à gauche de cet échiquier, Jackie Smith, cheffe de Transition Québec élue dans Limoilou, dont les idées s’apparentent beaucoup à celles de Québec Solidaire. La lutte aux changements climatiques a été le thème central de sa campagne.

Dans le dossier du tramway, pour lequel il a trop souvent joué d’ambiguïté, le gouvernement doit également prendre acte de ces résultats (17 conseillers sur 21 en faveur du tramway, en plus du maire). Il est temps d’être ambitieux pour Québec, avec un véritable projet porteur.