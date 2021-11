Le SCRS préoccupé par une recrudescence violente de la théorie du complot

La pandémie a donné lieu à une montée «sans précédent» de discours extrêmes issus de la mouvance de la théorie du complot, selon le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Les instances de santé publique et les politiciens sont notamment dans la ligne de mire du mouvement anti-vaccin, dont les récits sont de plus en plus violents, a indiqué le SCRS à Global News, vendredi.

Selon John Townsend, chef des relations de presse au SCRS, la «banalisation du phénomène de théorie du complot légitimé au nom de la liberté d’expression» est préoccupante.

«La rhétorique en ligne est de plus en plus violente et appelle à l’arrestation et à l’exécution d’individus», a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, Global News indiquait que des médecins et autres professionnels de la santé ont uni leur voix pour demander aux gouvernements d’agir contre le harcèlement en ligne et renforcer leur sécurité face à une vague de haine à leur égard. Certains ont reçu des menaces de mort et fait face à des propos antisémites et racistes après avoir évoqué publiquement la sécurité et l’efficacité des vaccins.

Selon le SCRS, la pandémie a exacerbé «des discours anti système et xénophobiques» qui peuvent avoir un impact «direct ou indirect» sur la sécurité nationale.

