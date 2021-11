Le vaccin de Moderna autorisé pour les doses de rappel

Santé Canada a autorisé vendredi l'utilisation du vaccin de Moderna comme dose de rappel, quelques jours après avoir fait de même avec le vaccin de Pfizer.

La nouvelle posologie de Santé Canada pour la dose de rappel de Moderna inclut les Canadiens âgés de 18 ans et plus, à partir du moment où ceux-ci ont reçu leur deuxième dose il y a six mois ou plus.

L’agenda de l’administration de celle-ci relève cependant des gouvernements provinciaux.

Le gouvernement du Québec a décidé d’offrir les doses de rappel en fonctions de différents groupes d’âge.

Ainsi, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront aller la chercher dès le 16 novembre, celles de 75 ans et plus dès le 18, et les 70 ans et plus, à partir du 23 novembre.

Santé Canada a indiqué avoir reçu la demande d'approbation de Moderna le 6 octobre 2021.

«Après avoir effectué un examen complet et indépendant des preuves, le Ministère a déterminé que le vaccin anticovidique de rappel Spikevax répondait aux exigences strictes en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité», a souligné le ministère dans un communiqué.

«Nous tenons à remercier Santé Canada pour son travail acharné, et le gouvernement du Canada pour sa confiance continue dans notre plateforme ARNm», a déclaré Patricia Gauthier, directrice générale de Moderna Canada.

