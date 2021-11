Legault dévoile sa «nouvelle vision» pour l’économie du Québec

Dépôt d’une loi pour que l'État favorise l'achat local dans les contrats publics, certification des produits fabriqués ici : François Legault promet de multiplier les annonces autour d’une « nouvelle vision » économique axée sur la relance postpandémie.

• À lire aussi: Médecin de famille: un plan qui rate la cible

• À lire aussi: Tramway et tunnel : Labeaume émet des doutes sur le 3e lien

En marge d’une visite d’entreprise à Shawinigan, le premier ministre a lancé cinq grands chantiers pour le Québec rattrape, d’ici 10 à 13 ans, un écart de richesse de 10 milliards $ avec l’Ontario.

Le document intitulé « Une vision économique ambitieuse – un Québec qui gagne », se décline en cinq thèmes : la production et l’achat québécois, les exportations, l’innovation, la main-d’œuvre et l’économie verte.

De ces orientations, découleront « beaucoup d’annonces » au cours des « prochaines semaines et des prochains mois », a prévenu M. Legault.

Contrats publics

« Une des annonces importantes qui va venir bientôt, c’est Sonia Lebel (la présidente du Conseil du trésor), qui va déposer un projet de loi pour que les ministères et les sociétés d’État achètent beaucoup plus au Québec », a souligné le chef caquiste.

La pandémie, a-t-il rappelé, est venue démontrer l’importance de rompre avec la dépendance à certains produits importés, comme les fournitures médicales.



L’État donnera donc l’exemple, a promis M. Legault, qui tient à ce que la priorité soit accordée aux entreprises et aux produits du Québec dans les achats publics.

Avec le projet de tramway à Québec, par exemple, le premier ministre aimerait éviter de répéter les problèmes avec les voitures du REM, « des trains qui sont fabriqués en Inde et qui ne sont pas de bonne qualité », a-t-il regretté.

C’est la difficulté avec la règle du plus bas soumissionnaire : « on se retrouve avec une qualité qui n’est pas là », a-t-il observé.

Québec mettra aussi en place une nouvelle certification contrôlée pour identifier tous les produits faits au Québec dans les magasins, comme on le voit avec les aliments produits localement.

10e anniversaire de la CAQ

François Legault poursuit vendredi une tournée en Mauricie qui se terminera à Trois-Rivières, avant de célébrer, ce weekend, le 10e anniversaire de la Coalition avenir Québec.

Le conseil général de la CAQ aura lieu samedi et dimanche, sous le thème « Des régions plus fortes, un Québec plus fier ». Environ 850 militants et invités sont attendus.

À VOIR AUSSI...