Les cégeps de la grande région de Québec vous ouvrent leurs portes

Les quatre cégeps de la grande région de Québec tiendront dans les prochains jours leurs portes ouvertes en prévision des demandes d’admission pour l’automne 2022, qui doivent être effectuées avant le 1er mars prochain. Les étudiants et leur accompagnateur (un seul) pourront alors s’informer sur les nombreux programmes d’études préuniversitaires et techniques des cégeps Garneau (13 novembre, de 10h à 13h), Limoilou (13 novembre, de 13h à 16h), Sainte-Foy (14 novembre, 10h à 15h) et Lévis (20 novembre, 10h à 13h). Ils rencontreront des enseignants, discuteront avec les intervenants des services aux étudiants et des équipes de la vie étudiante et sportive, puis découvriront sur place les installations des établissements.

Les cégeps de Québec et de Lévis, ce sont 4 cégeps,145 profils de formation et 21 000 étudiants. Avec des domaines de formation qui leur sont propres et d’autres qu’ils ont en commun, ces cégeps œuvrent conjointement à former la relève et à répondre aux besoins du marché du travail de la grande région de Québec.

► Pour en savoir davantage, consultez les sites internet des établissements: cegepgarneau.ca , cegeplimoilou.ca , csfoy.ca et cegeplevis.ca.