Les employeurs doivent mettre les bouchées doubles pour les partys de bureau

Alors que décembre est à nos portes, c'est aussi le grand retour des partys de bureau, et les employeurs doivent mettre les bouchées doubles cette année, selon une experte en ressources humaines.

«Après deux ans de pandémie et de télétravail, le moment de socialiser arrive enfin, ça va être extrêmement important», dit Brigitte Labbé, associée, Focus Ressources humaines. «Pour l’employeur aussi, ça va être important pour la mobilisation de son personnel.»

Mme Labbé souligne que la socialisation et l’appartenance a manqué aux employés depuis deux ans.

Elle explique qu'il est important d'offrir aux employés une soirée festive où les gens peuvent socialiser de façon informelle, sans réunions à l’agenda.

Selon elle, la reconnaissance des employés est importante, donc il est important de reconnaître les bons coups.

«Reconnaître les bons coups, les souligner en personne, s’assurer que les gens soient heureux, créer un événement qui est rassembleur et qui ne laissera personne de côté», note Mme Labbé.

Une idée originale pour les partys de Noël

La Distillerie 3 Lacs a décidé de mettre sur pied un bar mobile qui se déplace en entreprise pour fêter en toute sécurité.

«C’est un service personnalisé de bar en entreprise ou à domicile, pour toutes les catégories de fêtes, de partys de 5 à 7 avec des cocktails sur mesure fait par notre mixologue», explique un des associés de la Distillerie 3 Lacs.

«Il y a une grande demande avec la pandémie qui est arrivée, on a été vraiment isolés, et là on veut revoir nos amis, notre famille, donc on va à la rencontre de ces gens la pour agrémenter leur fête ou leur pour les partys de bureau», dit un autre associé.

Selon Sam de la Distillerie 3 Lacs, c’est important de boire de l’eau et de compter le nombre de consommations qu’on prend, pour ne pas vivre de moment embarrassant devant ses collègues.

Ce type d'initiative est intéressante, selon Mme Labbé, surtout qu'il faut en faire davantage cette année pour que les employés apprécient le moment et socialisent.