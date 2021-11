Les quatre saisons d’Isabella d'Éloize Perron

La violoniste québécoise Isabella d'Éloize Perron interprétera des œuvres de Vivaldi et d’Astor Piazzolla, dimanche, au Palais Montcalm.

Révélation classique Radio Canada 2020-2021, la jeune musicienne de 19 ans sera en vedette dans Les quatre saisons de Vivaldi et Les quatre saisons d’Astor Piazzolla.

Détentrice de plusieurs prix et distinctions, Isabella d'Éloize Perron s’est produite en Europe, aux États-Unis et au Canada. À l’âge de 10 ans, elle a participé, en tant que soliste, à des concerts de l’ensemble I Musici et de l’Orchestre Métropolitain. La musicienne a étudié au Conservatoire de Musique de l’Université de Mount-Royal en Alberta.

Elle sera accompagnée, sur les planches, par l’Ensemble classico-contemporain sous la direction du chef Francis Choinière. Elle offrira des prestations à 14h et 19h.

