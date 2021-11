Matt Duchene fait la différence chez les «Preds»

Les Predators de Nashville connaissent un début de saison intéressant et leurs succès vont de pair avec ceux du joueur de centre Matt Duchene.

• À lire aussi: Le Canadien: un bel effort d’équipe

• À lire aussi: «Nous devrions avoir honte» - Bo Horvat

Le pivot, qui s’est entendu en 2019 sur un pacte de sept ans et de 56 millions $ avec l’équipe, revendique 14 points en autant d’affrontements depuis le début de la campagne, dont 13 à ses neuf derniers. C’est déjà plus que sa récolte de 2020-2021, quand il avait obtenu 13 points en 34 parties.

D’ailleurs, Duchene a été l’auteur de deux filets et s’est fait complice sur un but des siens dans un gain de 4 à 3 en prolongation contre les Blues de St. Louis, jeudi soir. Il a scellé l’issue en temps supplémentaire.

«C’est super, il n’y a rien qui nous dérange, a commenté Duchene aux médias après la victoire. On accusait un retard de 2 à 0 après la première. Ils appliquaient beaucoup de pression et nous dominaient. On ne vole jamais trop haut ou trop bas, cependant. C’est une atmosphère différente. On garde la tête basse et on reste efficaces.»

Mikael Granlund est lui aussi un vecteur de succès, revendiquant 15 points en 14 duels, un sommet pour la formation.

Constance devant le filet

Toute équipe qui désire avoir un niveau de jeu constant doit pouvoir compter sur son gardien de but. Le portier de concession des «Preds», Pekka Rinne, a annoncé sa retraite et Juuse Saros, son héritier, a été préparé pendant plusieurs années. À 26 ans, il présente un dossier de 6-4-1 avec un taux d’efficacité de ,925 et une moyenne de buts alloués de 2,28 en 11 affrontements en tant que gardien numéro 1 à Nashville.

De plus, le club a jeté son dévolu sur le Russe Yaroslav Askarov avec son premier choix de l’encan 2020. Il s’agit d’un jeune phénomène évoluant dans la Ligue continentale de hockey (KHL) qui promet d’arriver à maturité quand Saros arrivera à la fin de son contrat de quatre ans et de 20 millions $ et qu’il aura entamé la trentaine. Le Finlandais pourrait jouer le rôle de grand frère que Rinne a pu assumer pour lui à ses débuts.

-Les Predators ont remporté jeudi un deuxième duel en deux soirs. Ils ont complété un voyage de six matchs pendant lequel il a conservé une excellente fiche de 4-1-1. Nashville disputera une partie à domicile avant de prendre le chemin du Canada pour y affronter les Maple Leafs de Toronto, les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien de Montréal, la semaine prochaine.

À voir aussi