Michel-Luc St-Pierre (photo), président de Julien et Doyon Després, a accepté la présidence d’honneur du « Meating de la relève 2021 » événement caritatif pour Le Comptoir alimentaire Le Grenier qui prendra à nouveau cette année la forme d’une boîte repas « Le généreux festin des fêtes ». Préparée, encore cette année par le restaurant le Cosmos, cette boîte repas pour 4 à 6 personnes, au coût de 150 $ est disponible par achat en ligne. Pour chaque boîte achetée, Le Grenier, organisme de sécurité alimentaire lévisien, offrira un panier de Noël à une famille dans le besoin. L’emphase sera mise cette année sur la possibilité offerte aux entreprises d’offrir à leurs employés cette boîte repas. Plusieurs prix seront aussi attribués parmi les acheteurs.

► Renseignements : https://comptoirlegrenier.com

Macaroni et cie

Sandra Mercier, présidente de Macaroni et Cie, rayonnait après la remise des Grands Prix Match DUX tenue récemment au Grand Marché de Québec. C’est qu’elle venait de recevoir un prix d’excellence pour la qualité de ses produits. Le concours des prix DUX, organisé par le Club DUX qui est présenté par Métro, est, depuis plusieurs années, important pour l’industrie alimentaire en donnant l’occasion à de jeunes entreprises innovantes de se démarquer et de pouvoir présenter leurs produits dans une compétition très relevée. Au total, ce sont cinq entreprises alimentaires se sont vu remettre une bourse de 1000 $, une campagne de visibilité et un accompagnement de professionnels de l’alimentation. Située à Saint-Anselme, l’entreprise alimentaire, Macaroni et Cie a été lancée en 2019, offrant des pâtes alimentaires différentes et colorées. Elles sont distribuées un peu partout au Québec. Sur la photo, Sandra Mercier, à droite avec le certificat, en compagnie de sa mentore, Marie Gosselin, présidente de Mûr Conseil.

Projet Émeraude

Motivaction Jeunesse, un organisme de Québec qui a pour mission de prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les jeunes des milieux défavorisés, a constaté au cours des dern ières années une plus faible participation aux activités sportives chez les filles immigrantes et vivant des difficultés psychosociales dues à la présence de codes sociaux. C’est pourquoi Luc Richer, fondateur, et Caroline Vézina, coordonnatrice-intervenante, de Motivation Jeunesse, ont mis sur pied, en avril 2020, le Projet Émeraude avec l’aide financière de la fondation TELUS pour un futur meilleur visant à répondre à ce besoin d’inclusion dans une optique d’égalité des genres. Concrètement, le Projet Émeraude, présent dans cinq écoles secondaires, a pour but d’accompagner les jeunes filles de 10 à 25 ans issues des milieux d’interventions en priorisant une approche adaptée aux réalités féminines, à leurs intérêts et à leurs besoins en leur donnant la chance de prendre leur place dans la communauté et de s’exprimer à travers de multiples activités et ateliers.

► Renseignements: https://motivactionjeunesse.com/projets/emeraude/

En souvenir

Un Airbus d’American Airlines s’écrase juste après son décollage sur un quartier résidentiel du Queens à New York, provoquant la mort des 260 occupants et de cinq autres au sol.

Anniversaires

Sylvie Beaulieu (photo), de Tac Tic marketing à Québec...Ryan Gosling, acteur, producteur de cinéma, musicien et compositeur canadien, 41 ans... Caroline Leclerc, propriétaire des boutiques Rose Bonbon de Québec et Saguenay, 50 ans...Jason Day, golfeur professionnel australien sur le PGA Tour, 34 ans... Jean-François Pouliot, président d’Infinima de Ste-Foy...Anne Hathaway, actrice américaine, 39 ans...Nadia Comaneci, gymnaste roumaine, La reine des Jeux de Montréal, en 1976, 60 ans...Luc Guérin, fantaisiste et comédien, 62 ans...Claude Valade, chanteuse québécoise, 78 ans.

Disparus

Le 12 novembre 2020 : Marc Asselin (photo), 79 ans, ceinture noire 9e dan, maître de karaté intronisé au Temple de la renommée des ceintures noires du Canada en 2018... 2018 : Stan Lee, 95 ans, scénariste américain... 2016 : Dawn Coe-Jones, 56 ans, golfeuse canadienne du circuit de la LPGA de 1984 à 2008... 2015 : Aaron Shikler, 93 ans, artiste peintre américain... 2014 : Bernard Grondin, conteur québécois qui a fait du théâtre, du mime, du cirque et des marionnettes... 2013 : Gérard Allard, 80 ans, fondateur d’Équipements L.A.V. de Québec... 2008 : Mitch Mitchell, 61 ans, ancien batteur dans les années 1960 du Jimi Hendrix Experience... 1982 : Jean-Marc Poliquin, 58 ans, journaliste, animateur à Radio-Canada de 1978 à 1982... 1971 : Charles Mayer, 70 ans, journaliste et commentateur sportif.