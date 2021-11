Menaces contre Justin Trudeau: le complotiste Raymond Têtu veut être remis en liberté

Le complotiste Raymond Têtu, qui a menacé Justin Trudeau sur les réseaux sociaux et chez qui des mitraillettes et de la drogue ont été saisies, s’est présenté vendredi en cour avec un nouveau plan de sortie sous caution, où il serait surveillé en tout temps, en attendant son procès.

L’avocate de Raymond Têtu, Me Nour Benouhoud, a plaidé au palais de justice de Gatineau pour «un plan de sortie serré [où] il sera surveillé par des cautions en tout temps». Elle a également précisé qu’il aura une caution avec lui «24h sur 24h».

Son frère, Richard Têtu, son ami, Jo Merleau et Éric Simoneau, un propriétaire de restaurant de Gatineau chez qui M. Têtu irait travailler, agiront comme caution s’il était remis en liberté lors de la décision de l’enquête Myers, soit une révision de son enquête caution.

Le juge de la Cour du Québec, Mark Philippe, avait décidé de laisser l’accusé derrière les barreaux pendant les procédures judiciaires lors d’une décision rendue au mois d’août dernier, puisqu’il anticipait des bris de conditions.

Le magistrat craignait que Raymond Têtu soit difficilement traçable avec son bracelet de géolocalisation, car il se trouvait toujours en déplacement dans le cadre de son métier.

«On est venu régler ce problème-là en ayant un seul endroit de travail», a dit l’avocate de la défense.

La Couronne avait pour sa part fait ses représentations en septembre dans ce dossier. La procureure, Geneviève Côté, qui s’oppose à la remise en liberté de M. Têtu, avait alors rappelé qu’en plus des armes et de la drogue découvertes chez lui, «[l’accusé] avait des propos menaçants envers Justin Trudeau depuis 2018 [sur les réseaux sociaux]».

Elle avait aussi mentionné que Raymond Têtu s’était graduellement radicalisé sur Internet. «Sur Facebook, il [avait invité] la population à prendre les armes en disant que le gouvernement [était] corrompu et que la GRC [était] corrompue», avait-elle dit, précisant qu’il souhaitait que les gens «s’achètent autant d’armes que possible».

Rappelons que deux mitraillettes et un pistolet mitrailleur avaient été saisis au domicile de Raymond Têtu, à Val-des-Monts, en Outaouais, en plus de 82 g de cocaïne, 857 g de substance de coupe, 776 comprimés de fentanyl, 213 g de poudre de méthamphétamine et près de 18 000 $ en faux billets américains.

La décision sur l’enquête Myers de Raymond Têtu sera rendue le 21 décembre prochain.

