Moussons l’achat local!

La 4e phase du projet d’achat local de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) est en cours et prend la forme d’une Carte d’achat local. Jusqu’au 26 novembre, en se procurant celle-ci sur le site de La Ruche, ses détenteurs obtiendront une bonification de 35% sur leurs achats réalisés auprès des commerçants locaux participants. Par exemple, en déboursant un montant de 20 $, un coupon d’achat de 27 $ est remis, tandis que la contribution maximale de 300 $ donne droit à 405 $ à dépenser dans l’entreprise de son choix. À l’issu de cette campagne, si tous les forfaits sont vendus, plus de 263 250 $ seront injectés directement dans les commerces de la Ville de Québec.

À l’aube du temps des Fêtes, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec veut divulguer un message d’encouragement visant à favoriser l’achat local au sein du territoire de la Ville de Québec. «La Chambre de commerce et d’industrie de Québec est heureuse de lancer la 4e phase de ce grand projet d’achat local. Tous, qu’il s’agisse des consommateurs ou des commerçants, en ressortent gagnants! Nous sommes fiers de parrainer de telles initiatives aidant au dynamisme économique de notre ville et de contribuer à favoriser la relance économique à Québec après la période difficile que nous venons de traverser», déclare le président et chef de la direction de la CCIQ, Steeve Lavoie.

► Pour contribuer et connaître les entreprises participantes: cciquebec.ca ou laruchequebec.com