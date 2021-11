Près de 65 millions $ déjà investis dans le traversier F.-A.-Gauthier

Les contribuables québécois ont déjà investi près de 65 millions de dollars pour compenser les déboires du traversier NM F.-A.-Gauthier, qui assure les traversées entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent.

Fabriqués par l’entreprise finlandaise Steerprop, les propulseurs du navire font défaut depuis décembre 2018. Ils ont été démontés et reconstruits lors d’une opération qui a pris plus d’un an.

Mais ce sont désormais les joints d’étanchéité des propulseurs qui sont en cause. Déjà réparés à deux reprises, ils doivent être de nouveau changés puisque le problème de fuite d’huile persiste.

L’achat des pièces à Steerprop coûtera 390 506$, sans parler des coûts de la cale sèche, qui s’élèvent à 2,2 millions de dollars.

Depuis le début de cette saga, la Société des traversiers du Québec (STQ) a fait miroiter la possibilité de demander des garanties afin d’obtenir des remboursements de la part des fabricants.

«C’est une situation qui est toujours en progression et en analyse», a cependant indiqué Bruno Verreault, conseiller en communication de la STQ, lorsque interrogé à ce sujet.

«[On pourra] déterminer si des garanties s’appliquent à la suite de la cale sèche actuelle. Il s’agit d’une situation qui implique le même fournisseur externe pour une situation similaire. Il est assuré que la STQ fera un suivi serré et exigera les garanties qui pourraient être applicables auprès du fabricant le cas échéant», a-t-il ajouté.

Le député péquiste de René-Lévesque a alors demandé à la STQ de faire preuve de transparence. «Est-ce qu’il y en a une, garantie? Est-ce qu’elle a été appliquée?» a lancé Martin Ouellet.

«La STQ doit mettre ses culottes et s’assurer que chaque dollar qu’on investit encore dans ce foutu bateau, l’important, c’est qu’on ait des garanties pour se couvrir», a lancé M. Ouellet.

La vérificatrice générale avait démontré, dans un rapport publié il y a un an, que l’entretien des propulseurs n’était pas conforme aux demandes du fabricant.

Le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaut, a aussi avoué, lors de l’étude des crédits à l’Assemblée nationale, en avril 2021, que l’huile utilisée n’était probablement pas la bonne.

«Il y aurait possiblement une incompatibilité entre les joints d’étanchéité qui ont été installés, ceux recommandés par le manufacturier et l’huile qui est recommandée. Il y aurait une réaction chimique qui entraînerait une dégradation des joints d’étanchéité», avait à l’époque expliqué M. Lafaut.