Saguenay: des opposants à la vaccination tentent de mobiliser des enseignants

Un groupe d'opposants à la vaccination chez les enfants cherche à utiliser les enseignants du primaire pour faire valoir son point à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où les professeurs de plusieurs écoles ont eu une mauvaise surprise jeudi après-midi.

Identifié à ce qui semble être un groupe au nom de «Pour un choix libre et éclairé», avec une référence à un site Internet, un dépliant a été distribué où il y est mentionné les risques et inconvénients liés à la vaccination chez les 0 à 17 ans.

«Ça ne sert absolument à rien de me donner ça», a protesté Nathalie Tremblay, enseignante en arts plastiques à l'école Saint-Jean-Baptiste. «La vaccination, c'est le choix des parents, pas des professeurs! Ça ne me regarde pas, alors pourquoi me demander de passer leur message?»

«Ils utilisent des gens qui ont une certaine autorité sur les enfants», a déploré un grand-père venu reconduire son petit-fils à l'école. «Je trouve ça injuste pour les professeurs!»

Eux-mêmes parents, les professeurs qui ont récupéré le dépliant n'ont guère apprécié cette sensibilisation.

«Les parents devraient gérer leurs enfants à la maison, mais pas de faire de la propagande auprès des professeurs sur ce qui devrait être fait ou pas...», a estimé Daniel Simard, un père de deux élèves qui enseigne à l'école Marguerite-Belley.

Le Syndicat de l'enseignement De La Jonquière a discuté avec le Centre de services scolaire et aimerait que l'affaire soit poussée plus loin.

«Ça mériterait certainement une dénonciation auprès des autorités policières», dit la présidente du syndicat, Nicole Émond.

À divers endroits au Québec, la rentrée scolaire avait été marquée par des manifestations de gens opposés à la vaccination obligatoire, mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean en avait été épargné.

Québec avait ainsi adopté une loi interdisant ce type de manifestation à moins de 50 mètres des établissements scolaires.

«Distribuer des tracts, c'est une façon détournée de manifester», a soutenu Mme Émond. «C'est pour ça que ça doit être dénoncé, d'autant plus que les enseignants sont une mauvaise cible. La vaccination, c'est la décision des parents.»

Le centre de services scolaire De La Jonquière a demandé au personnel d'éviter de véhiculer le message du dépliant.

L'épisode est survenu au moment où les cas de COVID-19 sont en hausse chez les moins de 10 ans, avec une augmentation de 30 % depuis une semaine.

