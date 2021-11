Un nouveau cycle pour Baie-Comeau

Comme Joe Bocan en 1988, le Drakkar de Baie-Comeau est reparti à zéro.

L’équipe a entamé, lors de la période des Fêtes, l’an dernier, un cycle de reconstruction, ce qui vient inévitablement avec quelques années à manger son pain noir.

Après une saison difficile en 2020-2021, lors de laquelle ils ont terminé au dernier rang de la LHJMQ, l’équipe affiche de nouveau cette année un visage jeune et inexpérimenté. Les Nord-

Côtiers figurent encore au dernier rang du classement général du circuit Courteau.

Mais le Drakkar a un plan et ce sera de bâtir autour de jeunes repêchés au sein de l’organisation, notamment Vincent Collard et Nathan Baril, deux choix de premier tour au dernier repêchage de la LHJMQ. Et ils ont choisi leur homme de confiance pour travailler avec ce groupe, puisqu’ils ont récemment offert une prolongation de contrat à l’entraîneur-chef et directeur général adjoint Jean-François Grégoire.

« On est repartis à zéro. Avec Pierre [Rioux, le directeur général de l’équipe], on a eu l’opportunité de recommencer à neuf et on considère qu’on est en train de semer quelque chose d’intéressant. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Avec une équipe comme on a, le but est d’abord et avant tout de s’assurer que le niveau de compétition soit au maximum à chaque soir. Dans les dernières semaines, les gens ont vu un spectacle quand ils sont venus voir nos matchs », a mentionné Grégoire, vendredi.

L’APPORT DE GAUCHER

Malgré la reconstruction, le Drakkar a tout de même fait l’acquisition du joueur de 20 ans Jacob Gaucher lors de la saison estivale. Membre des puissants Foreurs de Val-d’Or qui se sont inclinés en finale de la coupe du Président la saison dernière, Gaucher apporte au Drakkar le leadership qu’ils recherchaient pour guider les jeunes joueurs de l’organisation, estime Grégoire.

« C’est un gars qui représente bien nos valeurs et qui répond à nos attentes. Il n’a pas seulement un impact par son leadership, mais sur la glace aussi. Il n’a pas un rôle seulement défensif. Souvent, pour un jeune, c’est difficile d’entrer dans un concept d’équipe en raison de toutes les distractions. Lui, il est concentré à remplir nos demandes. Il fait de bonnes actions et il en bénéficie. »

Avant le match de vendredi, le frère de Nathan Gaucher des Remparts avait cumulé 15 points en 14 parties.