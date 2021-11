GIROUX, Suzanne



Le 7 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Suzanne Giroux, épouse de M. Jean-Guy Savard. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Julie et Laurent, ses petits-enfants Carole-Anne (Mickaël Berthiaume), Sophie et Gabriel, son frère Jean et sa sœur Francine (Denis Marquis), ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous recevradès 13h30Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Trinité-sur-Richelieu.