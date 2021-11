CHAREST, Angéline Dionne



Au CHSLD St-Jean-Eudes, le 7 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Angéline Dionne, épouse de feu monsieur Camille Charest et fille de feu monsieur Alfred Dionne et de feu madame Yvonne Boucher. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle était la mère de Michel et de feu Frédéric. Elle était la sœur de Thérèse (feu Jean-Louis Tremblay), feu Marcel, feu Rodrigue, feu Gérard (feu Jeannine), feu Marthe (feu Roger Croteau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.