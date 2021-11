GENOIS, Armand



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 octobre 2021, à l'âge de 86 ans 10 mois, est décédé monsieur Armand Genois. Né à Québec le 1er décembre 1934, il était le fils de feu dame Hermine Paquet et de feu monsieur Elie Genois. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière Belmont. Monsieur Genois laisse dans le deuil son frère Lucien (Suzanne Giroux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Roland, Fernand, René, Maurice, Annette, Pierrette et Antoinette. La famille remercie tout le personnel de la résidence Clairière du Boisé pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les Funérailles sont sous la direction de :