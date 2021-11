ROBERGE, Pierrette Bernard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 octobre 2021, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée madame Pierrette Bernard, épouse de feu monsieur Florian Roberge, fille de feu madame Augustine Hébert et de feu monsieur Arthur Bernard. Elle demeurait à Québec autrefois de St-François Île-d'Orléans.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel à 15 h. Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Roberge: Gabriel (Yolande Pouliot), Julie, Anne-Marie (Jean-Paul Latulippe), Marcel (ptre), Roland (Denise Lavoie), Simon, Léo et Magella (Ginette Fortin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Florian, l'amour de sa vie ainsi que ses frères et ses soeurs qui l'ont précédée: Thérèse (Jacques Vallières), Émilien (Yvonne Martel), Fernande (Paul Jobin), Roger (Antoinette Forges), Georges (Albina Drouin), Roland (Georgette Belleau), Jacqueline (Louis-Alexandre Letarte), Roméo, Gaston (Louise Paradis), Paul (Denise Royer) et René (Pauline Maheux); elle était aussi la belle-soeur de: Jean-Guy (omi), Jean-Marie (Evelyne Asselin), Noëlla, Jules (Pauline Hudon) et André. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et Place Alexandra pour les soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles sur place.