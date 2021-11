BÉLAND, Jean-Maurice



A l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 4 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Maurice Béland, fils de feu monsieur Joseph Héliodore Béland et de feu madame Jeanne Gourdeau, époux de madame Hélène Marcotte. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).La famille vous accueillerade 10h à 14h au centre commémoratifLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Béland a été un homme, un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père d'exception. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Hélène Marcotte ; ses enfants : André (Josée Ouellet), Diane (Mario Lavoie), Guy (Sylvie Chiasson) et Claude; ses petits-enfants : Marie Ann Lavoie (Gabriel Côté), Claudie Lavoie (Steve Sylvain) et Simon Lavoie, Marie Hélène Béland (Nicolas Couturier), Mathieu Béland et Marie-Philip Sirois (Marc André Lachance); ses arrière-petits-enfants : Rafael et Benjamin Côté, Charles-Antoine et Noa-James Couturier, Klara et Romy Vallée ; ses frères et sœurs : Lucie Béland (Gérard Bond), Jeannine Béland, Henri Béland (Colette Savard) et Claudette Béland; son beau-frère et sa belle-sœur Jean-Pierre Marcotte et Thérèse Marcotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre : Fernand, Robert, Anna et Thérèse Béland ainsi que Marie-Claire, Gisèle, Véronique, Maurice et Madeleine Marcotte. Un remerciement spécial au Dr Mathieu Leclerc et son équipe de radio-oncologie de l'Hôpital Hôtel-Dieu-de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation JM Béland, 414 Boulevard Raymond Québec, QC G1C 0L6. (418) 563-9265 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca