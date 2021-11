LEMIEUX, Clément



Le 25 octobre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé Clément Lemieux, conjoint de Louise Ouellet, de Ste-Marcelline-de- Kildare. Il était le fils de feu Paul-Émile Lemieux et de feu Marie-Ange Morressey.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants de cœur : Michaël Gagné (Mélanie Côté) et Marie-Claude Gagné (Jonathan Leblond); ses petits-enfants : Vincent, Coralie, Éliane, Alissa et James; ses enfants : Jacinthe, Guillaume et Claudine; ses frères et sa sœur : Serge (Isabelle Laferrière), Jean (Ann Marcotte), Louise et feu Martin (Lucile Durand); son frère de cœur : Denys Pelletier ainsi que tous ceux qui l'ont connu et aimé. Lieu et heures des visites:le dimanche 21 novembre à compter de 9h. Lieu et heure de la cérémonie: Chapelle du centre funéraire, dimanche 21 novembre à 11h. Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct ou en reprise pour une période de 15 jours en allant sur le site du centre funéraire.