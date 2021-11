GUY, Gilles



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 22 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gilles Guy, époux de madame Micheline Coulombe, fils de feu monsieur Noël Guy et feu madame Marie-Anne Gagnon. Il demeurait à Sainte-Foy et était originaire de St-Michel-de- Bellechasse.La famille vous accueillera au, de 10h à 11h.. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Jean-François et Dominique (Bruce Cheslock). Il était le frère de: Gisèle (Ludger St-Pierre), feu Gabrielle (feu Paul-André Couture) et Germain (Micheline Gauthier). De la famille Coulombe, il était le beau-frère de: feu Jeannine (feu René Richard), feu Maurice (feu Annette Paquet), Liliane (feu Donald Talbot), feu André (feu Lucille Charest), feu Yvan, feu Gilles (feu Denise Gagnon), Raymonde (feu Gérard Leblond), Colette (Denis Couillard), feu Denis (feu Édith Roy), feu Réal (Colette Louperais), Monique (feu Denis Cantin) et René (Louise Tremblay). Il laisse également dans le deuil sa filleule Paule ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins intensifs médicaux de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur compassion.