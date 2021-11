GIRARD, Angélina Delisle



Aux soins palliatifs de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 1er novembre 2021, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédée madame Angélina Delisle, épouse de feu monsieur Henri-Louis Girard, fille de feu madame Diane Moisan et de feu monsieur Louis Delisle. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michelle, Diane, Pierre (feu Marielle), Réjean (Josée) et Louise; ses frères: Julien (Céline) et Jean-Louis; sa sœur Denise; sa belle-sœur Colette (feu Richard); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Patrice, Simon, Matthieu, Julie, Antoine, Arno, Camille, Raphaël, Élie et Maxim; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.