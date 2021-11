Arrêté pour avoir attaché un matelas avec un drap contour

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a émis sur Twitter un rappel inusité vendredi après avoir interpellé un automobiliste qui a sécurisé un matelas sur le toit de son véhicule avec un drap contour.

«Si le drap fait... vous ne voudrez peut-être toujours pas l'utiliser. Le conducteur a été accusé après s’être fié à ses passagers pour maintenir en place le matelas avec leurs mains en plus du drap. Merci d’utiliser votre tête lors du transport de votre lit», peut-on lire.

Selon ce que la PPO aurait rapporté à Global News, le véhicule aurait été intercepté vers 7:15 vendredi matin sur la route Mayfield, tout près de l’autoroute 410 à Caledon, tout juste au nord de Brampton.

Les deux passagers soutenaient chacun des bords du drap pour soutenir le matelas.

Une fois la voiture interceptée et arrêtée, un ami est venu chercher le matelas avec sa voiture et les arrangements appropriés.

«Nous publions et informons les gens tout le temps des dangers des charges non sécurisées, mais les gens continuent de nous surprendre en coupant les coins ronds et en mettant la vie des autres en danger», a partagé le constable Ian Michel au média anglophone.

Le conducteur, un homme de 25 ans, a reçu une contravention de 160 $.