Blessure d’avortement

Je suis en couple depuis dix ans avec mon conjoint actuel et j’aurai 50 ans dans un mois. Depuis le début de notre relation, qui en passant est certainement la plus importante de ma vie, autant dans son intensité que dans sa durée, nous essayons d’avoir un enfant. Je n’avais jamais ressenti un tel désir d’enfanter.

Pour vous donner un aperçu de mon parcours, disons que je suis la fille unique d’un couple qui m’a choyée, mais pour qui la carrière et la notoriété ont toujours été plus importantes que n’importe quoi d’autre. J’ai suivi approximativement le même chemin professionnel et social qu’eux. Cependant, je n’ai pas eu la même chance que ma mère qui a rencontré son âme sœur très tôt dans sa vie, et qui ne l’a plus quittée jusqu’à son décès il y a deux ans.

Mes relations amoureuses ont été tellement en dents de scie que je me suis même un jour demandé si je n’étais pas tout simplement faite pour rester célibataire. À 30 ans, alors en plein boom de carrière, je suis tombée enceinte de mon copain du moment. Sans même lui en parler, j’ai pris la décision de me faire avorter. Ce qui m’était apparu comme une sage décision dans ce temps-là, puisque la relation s’était définitivement terminée quelques mois plus tard. Honnêtement Louise, jamais, par la suite je n’ai ressenti de remords de ce que j’avais fait. Dans ma tête, je n’étais pas faite pour être mère. Point à la ligne. Par la suite cependant, je me suis toujours organisée pour ne plus jamais avoir à recourir à l’avortement.

Ma rencontre avec mon conjoint actuel m’est tombée dessus comme par miracle. C’était la première fois que je vivais quelque chose d’aussi intense avec quelqu’un, et j’imagine que le fait qu’il ait lui-même deux enfants qui sont eux-mêmes parents, ça a réveillé en moi une forme d’instinct maternel.

Malgré ses quinze ans de plus que moi et son désir de prendre ça un peu plus relax côté carrière, il a tout de suite été d’accord pour qu’on fasse un enfant. Malheureusement, malgré tous les efforts et les moyens pris pour y parvenir, ça ne marche pas. Et d’après les spécialistes consultés à grands frais, les chances que ça finisse par fonctionner sont nulles. Me voilà donc rendue complètement bredouille, au bout du chemin de ma quête de maternité, car comme l’adoption n’est pas dans nos plans, je n’ai plus qu’à me résigner à mon sort.

Je ne sais pas si c’est ce triste constat qui en est la cause, mais j’ai comme senti se réveiller en moi un terrible sentiment de culpabilité à propos de cet avortement subi il y a autant d’années. Autrement dit, je paye maintenant pour une erreur de jadis.

Anonyme

Vous me semblez vivre ce qui s’appelle un traumatisme post-avortement, certainement généré par votre désir tardif, mais néanmoins inassouvi de maternité. Rappelez-vous qu’au moment de poser le geste d’avorter, vous n’aviez aucun doute sur sa pertinence. Ce que vous n’avez probablement pas fait à l’époque, c’est le deuil de cet enfant, même s’il n’était qu’embryonnaire. On oublie que même dans ces cas-là il ne faut pas faire l’impasse sur cette étape importante.

Pour ajouter au portrait, vous faites présentement face à un deuxième deuil à faire. Soit celui de cet enfant que vous n’aurez jamais. Au lieu de vous morfondre en regrets et en remords inutiles, attaquez-vous au processus d’acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer dans votre vie : l’avortement de jadis et l’impossibilité d’enfanter d’aujourd’hui.

Mettez-vous en tête que ce n’est qu’au prix du franchissement serein de cette étape d’un double deuil que vous avez a accomplir, que vous entrerez de plain-pied dans une nouvelle ère où vous serez capable de ne plus laisser votre passé définir votre avenir. Autrement dit, vous serez libre pour aller de l’avant.