[CARTE INTERACTIVE] Dans quel état se trouve le pont près de chez vous?

Près de 30 ponts en état vétuste ont dû fermer en un an, car ils n’étaient plus sécuritaires pour les automobilistes.

Québec a dû fermer au moins 27 ponts et viaducs dans la dernière année, parce que leur état ne permettait plus aux véhicules d’y circuler de façon sécuritaire. Ces structures s’ajoutent à 48 autres déjà fermées depuis plusieurs années, pour un total de 75 ouvrages complètement inaccessibles en date du 4 novembre dernier, selon les chiffres fournis par le ministère des Transports (MTQ).

Quinze ans après l’effondrement tragique du viaduc de la Concorde (voir plus bas), on constate à la lecture des données qu’il reste beaucoup de travail à faire pour sécuriser les ponts du Québec.

Plus de 7400 ponts du Québec figurent dans cette carte interactive produite par notre Bureau d’enquête. Les données représentées dans cet outil représentent uniquement l’état des structures gérées par le ministère des Transports du Québec (MTQ). L’état des ponts privés ou sous juridiction fédérale ou municipale n’y est donc pas recensé.

«Mesure ultime»

« La fermeture de structures est une mesure ultime, parfois nécessaire, mais que le Ministère n’utilise qu’en dernier recours par mesure de protection exceptionnelle pour les usagers de la route », explique la porte-parole du MTQ, Émilie Lord.

Plus du quart des 380 structures sous la responsabilité du MTQ qui nécessitent un remplacement ou des travaux majeurs sont aujourd’hui fermées à la circulation. Par exemple, le pont des Grandes-Fourches à Sherbrooke a dû être fermé cet été. Les travaux de remplacement dureront jusqu’en 2022.

Les pires ponts Débit journalier : 1000 passages et plus Route 132, Kanawake Photo MTQ IMS:11,5

ICS:25,7 Débit:

42 000 Montérégie Kahnawake Route 132

(1975) IMS:9,2

ICS:35,8 Débit:

1750 Montérégie Varennes Route Marie-Victorin

(1963) IMS:7,8

ICS:37,7 Débit:

1400 Centre-du-Québec Plessisville Route Kelly

(1923) IMS:16,8

ICS:42,3 Débit:

5500 Laurentides Sainte-Agathe-des-Monts Route 117

(1963) IMS:32,4

ICS:37,6 Débit:

6000 Montérégie Châteauguay Chemin Saint-Bernard

(1963) IMS:25,4

ICS:39,4 Débit:

2430 Montérégie Saint-Antoine-sur-Richelieu Route 132

(1958) Source MTQ

Fermés pour longtemps

À Pointe-Claire, le maire sortant John Belvedere doit vivre depuis deux ans avec la fermeture complète de vieilles bretelles d’autoroute qui surplombent l’autoroute 20. De quoi tester sa patience et celle de ses concitoyens.

48 structures fermées depuis plus d’un an 1 7 2 5 3 4 4 9 5 7 6 2 7 3 8 3 9 3 10 + 8 Source MTQ

« Ils (le ministère) ont fait les deux premières l’an dernier de novembre à avril. En juin, ils ont fermé la troisième qui vient juste de rouvrir. Et il en restera une autre », énumère-t-il.

Le pont d’Avoca de Grenville-sur-la-Rouge dans les Laurentides a été fermé à l’été 2019 pendant presque deux ans.

Le maire Tom Arnold avait alors dit au Journal que la structure « n’a pas été entretenue comme de nombreux autres ponts au Québec » et que sa fermeture coutait très cher à sa municipalité.

Ses concitoyens ont dû faire des dizaines de kilomètres de plus par jour pour traverser la rivière.

Le MTQ aura finalement réalisé les travaux nécessaires, mais encore aujourd’hui, les camions sont interdits sur le pont.

Jamais rouverts

Selon Émilie Lord, la plupart des structures fermées à long terme « sont situées dans des endroits très peu achalandés ou encore avec une structure [de détour] à proximité».

Des ponts très passants,

et en bon état Autoroute 40, à l’heure de pointe Photo QMI Autoroute 10 E. Boul. Taschereau Brossard Débit journalier 120 000 passages ICS : 100 Autoroute 13 Rivière des prairies Laval Débit journalier 147 000 passages ICS : 77 Autoroute 15 N. Chemin de fer CFCP Boisbriand Débit journalier 178 000 passages ICS : 98 Autoroute 73 Fleuve St-Laurent Lévis Débit journalier 125 000 passages ICS : 92 Route 132 Rivière de la Tortue Delson Débit journalier 47 000 passages ICS : 96 Autoroute 440 O. Chemin de fer CFCP Laval Débit journalier 170 000 passages ICS : 97 Autoroute 20 Avenue Notre-Dame Saint-Lambert Débit journalier 103 000 passages ICS : 86 Autoroute 30 O. Boul. Kimber Saint-Lambert Débit journalier 90 000 passages ICS : 83 Autoroute 40 2e avenue Montréal Débit journalier 201 000 passages ICS : 72 Source MTQ

«Parfois, leur réouverture n’est pas une solution envisagée lorsque le détour imposé aux usagers de la route est court», ajoute-t-elle.

Marc-André Martin, président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), croit que le MTQ a laissé tomber ses infrastructures en confiant leur entretien à des firmes externes plutôt qu’à ses propres employés.

« La perte d’expertise et notre dépendance aux firmes de génie-conseil nous obligent aujourd’hui à fermer des ponts plutôt que prendre en charge les travaux nous-mêmes. », estime-t-il.

Les plus vieux ponts Le pont du ruisseau Miller, Melbourne Photo MTQ 177 ans (1844) Estrie Melbourne Chemin Morrisson

Ruisseau Miller 160 ans (1861) Montérégie Hinchinbrooke Chemin de la 1re Concession

Pont de Powerscourt 148 ans (1873) Estrie Waterville Chemin du Pont-Couvert

Pont de Milby 142 ans (1879) Capitale-Nationale Shannon Passerelle pour piétons et cyclistes 160 ans (1861) Estrie Melbourne Chemin de Montréal

Rivière Ulverton 151 ans (1870) Estrie Cowansville Rue Bell

Pont de Freeport Source MTQ

Des effondrements qui ont marqué les mémoires

2000 - Viaduc du Souvenir

JMTL

Cette structure en construction par-dessus l’autoroute 15 à Laval s’était écroulée le 18 juin 2000, faisant un mort et deux blessés graves.

Un rapport d’enquête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) avait mis en lumière plusieurs déficiences sur le chantier.

En 2010, l’ex-policier de Laval Marc Demers, qui allait devenir maire quelques années plus tard, avait affirmé à Radio-Canada qu’il y avait eu « négligence et qu’on pourrait la qualifier de criminelle» dans ce dossier. Mais ni l’entrepreneur sur le chantier ni les ingénieurs qui avaient conçu les travaux n’ont été poursuivis.

2006 - Viaduc de la Concorde

Courtoisie

L’effondrement qui a fait 5 morts à Laval, le 30 septembre 2006, a éveillé les consciences.

L’an dernier, à l’occasion de la première édition de notre dossier spécial sur les pires ponts du Québec, l’ingénieur Mario Fafard expliquait que cette tragédie a eu un impact sur la façon dont on conçoit et on inspecte les structures de nos jours.

«Il n’y avait pas d’élément qui avertissait que le pont n’allait pas bien. C’est souvent le cas avec des ponts en béton», selon lui.

Une commission d’enquête présidée par l’ex-premier ministre Pierre-Marc Johnson a entraîné notamment un rehaussement des normes d’inspection au ministère des Transports du Québec (MTQ), et une hausse massive des investissements en entretien et reconstruction.

2011 - Autoroute Ville-Marie

Courtoisie

Le 31 juillet 2011, une immense poutre de béton et les paralumes qu’elle supportait se sont effondrés sur l’autoroute Ville-Marie à Montréal.

Par miracle, même si l’autoroute était ouverte à la circulation, il n’y a eu aucun mort ni blessé.

L’Ordre des ingénieurs du Québec avait finalement déposé des plaintes contre deux de ses membres qui avaient conçu les travaux de réfection des murs qui avaient lieu au moment de l’effondrement.

Québec a aussi poursuivi trois firmes d’ingénieurs en lien avec ces événements.