Changer de perspective

Auteur de plusieurs livres à succès dont L’amour, la médecine et les miracles, qui figure sur la liste des best-sellers du New York Times, Bernie Siegel est un chirurgien à la retraite, réputé principalement pour son esprit visionnaire. Souhaitant toujours donner un sens à la souffrance et à l’existence, il partage dans son livre ses réflexions sur la vie et sur les grandes questions existentielles.

L’auteur et médecin, Bernie Siegel, conférencier reconnu internationalement et qui enseigne également à l’Université de Yale, estime que chacun a le pouvoir de se guérir en agissant sur son esprit. Durant ses nombreuses années de pratique, il a été témoin de guérisons qui défiaient les pronostics médicaux les plus sombres. Ceux qui s’en tirent le mieux, selon lui, sont ceux qui demeurent optimistes dans l’adversité et qui ont une volonté de fer. Il ajoute que les patients qui sont entourés d’amour par leur proche et qui projettent de l’amour autour d’eux sont ceux qui se dirigent le plus souvent vers la guérison. Pour guérir, il faut davantage que soigner le corps. On doit impérativement guérir l’âme et l’esprit.

Toujours selon le Dr Siegel, l’amour serait le meilleur des médicaments tant pour l’esprit que pour le corps physique. En apprenant à donner de l’amour aux autres, on donne un sens à notre propre vie. Mieux encore, en se permettant de s’aimer on peut parvenir à faire des miracles, car l’amour est le sentiment le plus fort et le plus puissant. Ainsi, au lieu de se plaindre que tout va mal ou que vous souffrez, l’auteur suggère de regarder ce qui va bien et de se concentrer sur le positif en y soumettant des pensées d’amour. À cela s’ajoute divers outils dont l’affirmation des émotions, visualiser et se permettre de rêver.

Oser le changement

Dans son nouveau livre, l’auteur souhaite que chacun puisse changer ses perspectives en devenant des agents du changement. On a tous nos petits ou grands problèmes sur le dos. Lorsque l’on estime que la vie est remplie d’ombres et d’injustices, l’auteur suggère de projeter de la lumière sur chaque perspective. En voyant les choses autrement, notre propre vie se modifie et on devient un phare pour notre entourage. Si vous vivez de la frustration et que vous n’aimez pas votre vie, il ne faut pas hésiter à changer. Déménagez, changez d’emploi, laissez votre partenaire de vie, allez chercher de l’aide, sont des exemples que clame l’auteur. Principalement, son message est celui-ci, n’ayez pas peur du changement. Cessez de blâmer les autres pour vos malheurs et vos frustrations, car la source de vos problèmes se trouve peut-être dans les choix que vous avez faits.

L’auteur suggère également de tenir un journal afin d’écrire sur ses propres blessures émotionnelles du passé dans le but de s’en libérer. Tenir un journal peut non seulement vous aider à comprendre diverses sources à l’origine de vos problèmes, mais cela peut également permettre de rêver. N’hésitez pas à écrire votre vie idéale sur papier en vous y projetant et en le consultant souvent. C’est ainsi que l’on parvient à changer sa perspective de vie.

En changeant de perspective, on se permet de s’ouvrir à de nouvelles occasions et un monde d’opportunités s’ouvre à nous permettant d’aller au-delà de ses limites.

Changer de rythme

Photo courtoisie

C’est connu, le stress et l’anxiété mènent à l’épuisement, à la fatigue chronique, au trouble du sommeil, au manque de concentration, à un système immunitaire affaibli, voire au diabète de type 2, ainsi qu’à la hausse de la pression artérielle et au risque d’infarctus. L’auteure, qui est sophrologue, propose dans son livre de ralentir et de changer son rythme de vie pour contrer le stress. D’emblée, la respiration est l’une des clés pour y parvenir. Plusieurs exercices de respirations sont proposés pour pallier le stress. À cela s’ajoute l’idée de prendre le temps de vivre, de renouer avec le plaisir de la table, de manger moins vite et de prendre le temps de s’émerveiller devant la beauté de la vie. On vous invite également à cibler les sources de stress. En nous imposant notamment des activités professionnelles qui sont aux antipodes de nos valeurs, nous créons de l’anxiété et de la frustration qui sont des sources de stress. Il faut impérativement y mettre un frein. En identifiant nos valeurs profondes et en favorisant les activités qui nous font plaisir, nous pourrons intégrer dans notre vie du confort, de l’équilibre et de l’apaisement. Bref, il faut apprendre à réintégrer la douceur, le rire et la joie dans sa vie afin de relâcher la tension et redécouvrir les ingrédients qui mènent au bonheur.

Communiquer avec son compagnon à quatre pattes

Photo courtoisie

Pour plusieurs, les animaux de compagnie sont source de bien-être et d’apaisement. Ils nous font sourire et amènent une joie de vivre dans notre demeure. Néanmoins, il arrive que certains animaux aient des problèmes de comportement qui peuvent nous empoisonner la vie. Un chat qui fait ses besoins en dehors de sa litière, un chien qui aboie constamment, etc. L’auteure Marie-Ève Potvin s’est penchée sur le travail de la communicatrice animalière Stéphanie Ouellette, qui a développé la faculté de communiquer avec les animaux. En lisant son livre, à travers divers récits, on réalise qu’il est possible de parvenir à résoudre une foule de problèmes en comprenant mieux les besoins de notre animal de compagnie. Des histoires touchantes, qui font du bien à l’âme, sont racontées, nous tirant inévitablement des larmes. La communicatrice animalière, par le biais de consultation, peut aussi aider à faire le deuil d’un animal décédé. Plusieurs techniques sont également proposées afin que chacun puisse à son tour développer cette faculté à communiquer par image, par télépathie et par sensation, qui, non seulement, résoudront une foule de petits problèmes, mais tisseront de plus grands liens affectifs avec son ami poilu.