Conditions de travail: ras-le-bol général des ambulanciers

À l’instar des infirmières, les paramédics du Québec sonnent l’alarme et dénoncent leurs conditions de travail.

• À lire aussi: Horaires de faction des ambulanciers: toujours en attente pour une demande de projet-pilote

• À lire aussi: Paramédics dans les urgences: pas une solution pour la Côte-Nord

Dans un sondage publié récemment par la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, 70% des ambulanciers ont affirmé avoir envisagé de quitter leur profession au cours des cinq dernières années. Et 53% des paramédics ont déjà entamé des démarches pour se réorienter.

En entrevue à LCN, le représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, Jean Gagnon a affirmé que les ambulanciers ne se sentaient tout simplement pas reconnus et respectés par les membres du gouvernement.

«Lorsqu’est arrivée la prime COVID, ils n’ont simplement pas pensé aux paramédics. Ils nous avaient donné 4% et n’avaient pas réalisé que nous étions dans des environnements très à risque», a expliqué M. Gagnon.

La charge et les conditions de travail sont les principaux problèmes pointés du doigt par les paramédics.

«De ne pas aller manger à l’heure ou de ne pas terminer à l’heure parce qu’on sauve une vie (...), on n’a pas de problème avec ça. Mais quand la charge de travail est à un point tel que sur une base régulière, on ne finit pas à l’heure et on ne mange pas à l’heure, ben les gens sont écoeurés», clame Jean Gagnon.

Ce dernier déplore notamment les horaires de faction en région, qui font en sorte que plusieurs ambulanciers doivent travailler sept jours de suite, 24 heures sur 24. Ce type de pratique est désuète depuis une vingtaine d’années, selon M. Gagnon.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.