LATOUCHE, Jean-Marc



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 22 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Latouche, époux de madame Lise Bouchard et fils de feu monsieur Joseph Latouche et de feu madame Thérèse Guillot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fil : Dominic (Robert Morin) et Daniel (Nancy Germain); ses petits-fils: Jonathan (Audrey Fitzback), Jean-Philippe (Carolanne); son arrière-petit-fils Ayden Latouche; ses frères et sœurs: feu Arthur (Julie Grenier), feu Jean-Claude (feu Jacqueline Bérubé), feu Denise (feu Jean-Paul Binet), feu Magloire Poulin, Rolande (feu Claude Mercier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: feu Pierrette (feu Ronald Thompson), Huguette (feu Lionel Gauthier), Noëlla, Serge (Jocelyne Ménard), Liliane (Pierre Thibault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœurs et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, (418) 682-6387.