JOLICOEUR, Kéven



À St-Raphaël de Bellechasse, le 30 octobre 2021, à l'âge de 42 ans et 10 mois, est décédé monsieur Kéven Jolicoeur, fils de monsieur Noël Jolicoeur et feu madame Danièle Bernier.Il laisse dans le deuil, son père Noël (feu Danièle), ses enfants: Pheaby et Jake (Sandra); son frère Eric (Émie et leur fils Éliot), sa soeur Karine (Rénald); sa grand-mère maternelle Albertine Leclerc (feu Wilfrid Bernier); son ex-conjointe Sandra et ses enfants Anthony et Malika; ainsi que la famille Morin: Gaétan, Luce, Jimmy et Annie. Il laisse également dans le deuil, plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines des familles Jolicoeur et Bernier, ainsi que de nombreux ami(e)s et collègues. La famille recevra les condoléances au, de 18 h 30 à 20 h 15.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de la prévention du suicide, site web: www.aqps.info.