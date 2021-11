POULIOT, Claude



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 3 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Claude Pouliot, époux de dame Marguerite Pouliot, fils de feu Ovila Pouliot et de feu Marie-Ange Bisson. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 19 novembre 2021, de 15h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00. Le samedi 20 novembre 2021, pour les proches et la famille (oncles, tantes, cousins et cousines) de 11h00 à 13h00.L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière du Lac-Etchemin. Il laisse dans le deuil, dame Marguerite Pouliot, ses enfants : Élaine (Jacques Marcotte), Pierre (Chantal Rouleau), Nathalie (Steven Lavoie), Jean-François (Nathalie Couture), Claude-André (Karine Martel); ses petits-enfants : Caroline (Simon-Pierre) et Louis-Charles; Jean-Philippe (Karyn Ferland, Antoine et Olivia) et Guillaume (Sabrina Boily); Claudia et Alexandre (Émilie Gagnon); Justine et Florence; Annabelle-Sophie, Emmanuel et Sarah-Eve; ses arrière-petits-enfants : Alice, Cyril, Samuel, Chloé, Louis, Zack, Léa, Eva. Il était le frère de : feu Herman (Liliane Pouliot), feu Jean-Marc (Pauline Bouchard), feu Guy (feu Thérèse Laflamme), Hermance (Hugo Calderon), feu Yolande (Ricky Washington), feu Gilles (Jean Ann James), Lise (Hugues Poulin), Danielle (Pierre Dion, feu Yves Rouillard). De la famille Pouliot, ses beaux-parents : feu Aristide Pouliot (feu Caroline Pouliot); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Cécile (feu Rémi Lapierre), feu Marcel (Jacqueline Vachon), feu Monique (feu Guy Deblois), feu Marius (feu Yolande Breton), feu Jeanne d'Arc, feu Emmanuel (feu Raymonde Vachon), Lévis (Lisette Deblois), feu Yvon (Françoise Rodrigue), Yves, feu Germain (Gilberte Morin), Denis (Noëlline Boily), Dominic (Reine Jacques), Louisette (feu Simon Vachon), Gaston (Céline Ruel), Laure (Michel Gilbert). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Mercis très particuliers au médecin de famille et ami Stéphane Brouw, à l'équipe du CLSC Charlesbourg ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1, 418 687-6084.