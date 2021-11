«King Richard»: «une nouvelle vision de la parentalité» pour Will Smith

Retracer le parcours de Venus et Serena Williams, entraînées par leur père, Richard (Will Smith), est l’objectif de cette œuvre biographique inspirante. Rencontre avec l’équipe du film.

Sur le court de tennis des studios Warner, la bonne humeur est au rendez-vous en cette journée d’entrevues, le week-end dernier, à Los Angeles, à laquelle l’Agence QMI a participé par vidéoconférence.

Le projet est sur la table depuis des années. «Ça a été un parcours que de vouloir raconter l’histoire de mon père», a souligné Isha Price, sœur aînée de Venus et Serena Williams et productrice exécutive, avec ses sœurs, de King Richard. Car une première version du scénario de Zach Baylin lui était parvenue il y a trois ans. Mais ce n’était pas du tout ce qu’elle voulait. C’est après plusieurs rencontres avec le clan Williams que le scénario a été peaufiné.

King Richard raconte les jeunes années de Venus et Serena – le long métrage couvre environ sept ans. Richard Williams, leur père, tente de convaincre des entraîneurs de poursuivre le travail qu’il a entamé avec ses filles. Il est persuadé, tout comme sa femme, Oracene (Aunjanue Ellis), que Venus (Saniyya Sidney) et Serena (Demi Singleton) seront des championnes.

«Nous voulions que le film montre ce que mon père voulait faire, comment il y est arrivé, la manière dont la famille entière s’y est prise. [...] Nous voulions que le film montre l’intégrité que nous avons toujours essayé d’avoir en tant que famille», a-t-elle expliqué.

Une fois le scénario terminé et la distribution choisie, il a fallu passer à la préparation. L’entraînement des deux jeunes actrices, Saniyya Sidney, 15 ans, et Demi Singleton, 14 ans, a été d'autant plus intensif qu’elles ne savaient pas jouer au tennis. Et Saniyya a même appris à manier une raquette de la main droite, alors qu’elle est gauchère. Mais, selon les actrices, cela n’a pas été le plus dur.

«Physiquement, les premières scènes de matchs de tennis que nous avons tournées ont été les plus dures, a confié Demi lors d’une entrevue à l’Agence QMI. Nous étions toutes deux tellement fatiguées. Oui, l’entraînement était fatigant, mais c’était deux heures par jour alors que sur le plateau, il fallait sans cesse recommencer pendant sept ou huit heures par jour.»

Apprentissages

Comme bon nombre d’acteurs, Saniyya Sidney et Demi Singleton ont appris quelque chose sur elles-mêmes et conservé un trait de caractère de Venus et Serena.

«Je crois qu’il est très important que nous restions humbles dans cette industrie, de dire Saniyya pendant que Demi acquiesçait. C’est l’un des éléments de la personnalité de Venus et Serena que d’être polies et gentilles avec leurs adversaires et leurs pairs.»

«Saniyya a raison. Mais il y a aussi le fait de ne pas accepter de se faire dire "non". Je crois que tout le monde est capable de réussir et de se dépasser.»

Quant à Will Smith, le fait de camper Richard lui a donné un regard inusité sur le rôle d’un père. L’acteur, élevé par un «père militaire», a été surpris de la manière dont Richard Williams interagissait avec ses filles.

«En tant qu’acteur, lorsque j’accepte un rôle, c’est pour explorer et apprendre. C’était pour moi une nouvelle vision de la parentalité que de s’aligner avec ses enfants plutôt que de leur imposer quelque chose. C’était une approche et un concept complètement uniques et magiques dans la famille Williams. Les règles étaient fixées, des règles de foi religieuse, et tout le reste était un cheminement collectif. Pour moi, ça a été une révélation.»

King Richard prend l’affiche le 19 novembre prochain.