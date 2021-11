La carrière d'Édith Butler en cinq photos souvenirs

D’abord musicienne et conteuse

Prête pour une partie de baseball à Paquetville ! Enfant timide qui jouait sur le piano de sa mère musicienne dès l’âge de trois ans et qui racontait des farces avec son père, un conteur hors pair, Édith refusait de chanter devant public. Ce n’est que jeune adulte qu’elle accepta enfin de le faire, puis participa à l’émission de talents locaux de CBC, Singalong Jubilee, qui lança sa carrière.

Une vingtaine folk

Dans les années 1960, au célèbre Folk festival de Washington USA où elle côtoya de grands comme Bob Dylan et Joni Mitchell. Déjà le public réclamait la jeune Édith au-delà des frontières. Au fil de sa carrière, elle a chanté dans plusieurs grands festivals et fait des tournées dans plusieurs pays, dont l’Angleterre, la France et le Japon.

Débuts

Lors de ses premiers spectacles à Shédiac en 1963. Édith, 20 ans, passionnée d’histoire et de musique, recueillait les chansons préservées par la mémoire des Acadiens, pour former la base de son matériel. Elle n’imaginait pas alors qu’elle côtoierait bientôt les plus grands noms de la musique et ferait le tour du monde avec ses chansons.

Récompenses

Une photo qui en dit long sur le succès de celle qu’on surnomme la mère de la musique acadienne. Édith Butler et quelques-uns des très nombreux trophées et médailles reçus au cours des ans, dont celle de Chevalier de l’Ordre du Canada. D’autres honneurs se sont ajoutés depuis, y compris un timbre-poste à son effigie.

Les voix d’un peuple

Avec Viola Léger, l’unique inter-prète de La Sagouine, créée par Antonine Maillet, personnage de femme modeste qui, avec ses mots anciens, raconte l’histoire d’un peuple. Comme la grande écrivaine acadienne, Édith, ethnologue de formation, s’est engagée dès le début de sa carrière à faire connaître la culture et les traditions des Acadiens éprouvés par la déportation.

