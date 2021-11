[PHOTOS] Le temps des Fêtes officiellement lancé à Québec

La 20e édition de la Parade des Jouets de Québec s’est tenue samedi devant des milliers de spectateurs pour qui l’événement est devenu le symbole du lancement des festivités de Noël.

«Pour nous, c’est devenu une tradition. Les enfants adorent ça et c’est signe que le temps des Fêtes arrive!», lance tout sourire Mélinda Lemay, accompagnée de ses enfants.

Sur le coup de 11h, 13 chars allégoriques aux tableaux et aux personnes colorés ont défilé devant des estrades remplies à craquer dans la cour du centre commercial Fleur de Lys.

Le parcours d’une durée d’environ 30 minutes sera effectué près d’une quinzaine de fois jusqu’à 17h, avant de reprendre entre 11h et 19h, dimanche.

«C’est sûr qu’on va revenir, on a vraiment aimé ça!», a lancé Kevin Laroche, qui expérimentait l’événement pour la première fois.

Engouement monstre

Cette édition particulière en raison de la pandémie – habituellement les chars circulaient dans les rues de la ville – a été particulièrement bien accueillie.

En un après-midi, tous les billets qui étaient disponibles pour la Parade se sont envolés, le 2 novembre dernier. Il s’agit de «dizaines de milliers» de places qui ont trouvé preneur en à peine 1 h 30.

« Ça me fait chaud au cœur de voir que les gens apprécient autant notre travail, mais c’est dommage pour ceux qui n’ont pas pu être là. On fait comme on peut avec les circonstances de la COVID-19 », lance la directrice et productrice de la parade des Ateliers Balthazar, Mireille Tremblay.

Celle-ci souligne également que l’événement sert aussi à amasser des dons en jouets ou en denrées pour les personnes dans le besoin. L’an dernier, les dons se comptaient en tonnes et on compte bien faire de même cette année.

Vivement le retour à la normale

Malgré le succès de cette nouvelle édition particulière de la Parade des Jouets, les organisateurs et les spectateurs ont hâte de retrouver leur concept habituel.

« Ça a été un défi intéressant et ça me pousse à être créatif. Mais je vais être très content de revenir au format traditionnel, vivement son retour!», avoue le metteur en scène de l’événement depuis 7 ans, Jimmy Doucet.

« On aime bien l’idée des estrades, c’est plus facile de voir pour les enfants. Mais il n’y a rien qui vaut la parade dans les rues de la ville », lance de son côté Amélie Robin, qui assistait à la représentation avec sa famille.