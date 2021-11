Le Groupe M3 compte accélérer sa croissance

Le Groupe M3, propriétaire discret de Multi-Prêts Hypothèques, profite de l’intérêt grandissant de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour le secteur du courtage hypothécaire.

• À lire aussi: La Caisse investit dans le Groupe M3

• À lire aussi: Equifax Canada et Groupe M3 s'associent pour les prêts hypothécaires

« Nous aurons enfin les moyens de nos ambitions, affirme son PDG Luc Bernard, au cours d’une entrevue avec Le Journal. Sans vouloir exagérer, cet investissement pourrait constituer un point tournant dans l’histoire de notre entreprise. »

La Caisse de dépôt a confirmé mardi une prise de participation importante dans le Groupe M3, une société québécoise rapidement devenue – en moins d’une décennie – leader de l’industrie du courtage hypothécaire au Canada.

Évalué à « plusieurs dizaines de millions de dollars », le montant précis de l’investissement n’a pas été divulgué, de même que la part que possédera dorénavant la Caisse. Le groupe d’actionnaires initial reste néanmoins majoritaire.

40 % du marché canadien

Pour Luc Bernard, un ancien vice-président de la Banque Laurentienne, cette injection permettra à M3 d’accélérer considérablement la croissance à laquelle elle nous a habitués depuis l’achat de Multi-Prêts en 2015.

L’entreprise regroupe aujourd’hui un chapelet d’entreprises du secteur partout au pays. En plus de Multi-Prêts, elle réunit aussi Mortgage Alliance, Verico Financial Group, Invis et Intelligence Hypothécaire.

Par l’entremise de ces plateformes et de 8300 courtiers indépendants, M3 se spécialise dans les services de courtage hypothécaire. Au cours de la dernière année, elle a atteint un volume de prêts de 67 milliards $, ou 40 % du marché canadien.

Près de 85 % de ses ventes se font à l’extérieur du Québec. Son plus proche concurrent est Dominion Lending, de Colombie-Britannique, avec un volume de prêts d’environ 60 milliards $.

Expansion géographique

Fort de l’apport de la Caisse, son intention est de se distancier encore de ce concurrent en enchaînant les acquisitions dans le secteur. D’ici deux ans, M. Bernard vise « trois ou quatre » acquisitions et un volume annuel de prêts hypothécaires de 100 milliards $.

Ce faisant, M3 entend investir gros en intelligence artificielle et dans le développement de plateformes numériques. Ces technologies permettront en outre de réduire de moitié le temps de traitement de l’information offert aux courtiers.

Si tout va bien, M3 compte ensuite se tourner vers l’international, à commencer par les États-Unis. Le carnet de contacts de la Caisse pourrait alors, selon M. Bernard, lui être particulièrement bénéfique.

À voir aussi