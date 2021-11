Marie-Victorin : l’élection partielle aura lieu après Noël

TROIS-RIVIÈRES | L’élection partielle dans Marie-Victorin aura lieu après Noël et la CAQ aura une candidate sur les rangs, a annoncé le premier ministre François Legault, samedi matin.

Voyant que le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon tarde à confirmer s’il sera candidat ou non, le chef caquiste a décidé de mettre fin au suspense, en marge du conseil général de la Coalition avenir Québec.

« On a laissé la semaine au chef du PQ pour décider s’il voulait se présenter, il branle dans le manche, et en plus on a un des partis, Québec solidaire qui a annoncé qu’ils vont présenter un candidat ou une candidate donc on a décidé qu’on va présenter un candidat ou une candidate, probablement une candidate, dans Marie-Victorin », a déclaré M. Legault.

CAPTURES D’ÉCRAN TVA/ Agence QMI

En début de semaine, le chef extraparlementaire du Parti québécois a demandé au gouvernement de déclencher rapidement l’élection partielle rendue nécessaire par l’élection, à la mairie de Longueuil, de la députée indépendante Catherine Fournier.

Il a cependant évité d’indiquer s’il profiterait de l’occasion pour tenter de faire son entrée au Salon bleu.

La cheffe libérale, Dominique Anglade, se disait prête à laisser la voie libre au chef péquiste, comme le veut la tradition lorsqu’un chef de parti reconnu n’est pas député.

CAPTURES D’ÉCRAN TVA/ Agence QMI

Québec solidaire a toutefois rapidement fait savoir qu’ils auront un candidat ou une candidate sur la ligne de départ, afin que les citoyens de Marie-Victorin puissent faire un choix.

« Maintenant, je ne veux pas imposer aux gens de Longueuil une troisième élection en trois mois. On a eu le fédéral, le municipal, donc ça va être après Noël », a fait savoir M. Legault.

