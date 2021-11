Victoire sous la pluie: les Alouettes freinent leur série de défaites

Les Alouettes devaient gagner pour conserver l’espoir de présenter la demi-finale de l’Est au Stade Percival-Molson. Ils ont répondu à l’appel avec une victoire de 28 à 14 contre les Blue Bombers de Winnipeg devant une foule de 12 605 spectateurs qui ont bravé la pluie et le froid.

Du même coup, les hommes de Khari Jones ont freiné une série de deux défaites. Ils ont mis fin à la séquence de neuf victoires des Blue Bombers qui avaient décidé de reposer plusieurs réguliers pour l’occasion.

Après un début de match difficile où les visiteurs ont marqué le premier touché du match, les Alouettes ont pris les commandes de la rencontre avec deux touchés avant la fin de la première demie. Ils n’ont plus regardé derrière eux par la suite.

À son deuxième départ dans l’uniforme montréalais, Trevor Harris a démontré de quel bois il se chauffait. Il a compliqué 18 de ses 25 passes pour des gains de 144 verges de gains et trois touchés. Il a aussi commis une interception en fin de match.

Le vétéran de 35 ans n’a pas été spectaculaire, mais il a été efficace dans sa pochette protectrice. On a vu plus de cohésion entre lui et ses receveurs.

Il y a une belle chimie qui est en train de s’installer entre Harris et Lewis. D’ailleurs, le receveur a inscrit deux des trois touchés des Alouettes dans cette rencontre. Reggie White jr a réussi l’autre.

En ce qui a trait à la ligne offensive, elle a tenu le coup même si elle a accordé trois sacs à l’excellent ligne défensive de Winnipeg. On peut parler d’une victoire morale avec toutes les blessures de cette unité.

La défensive s’amuse

Les Blue Bombers avaient décidé d’accorder un repos à leur quart Zach Collaros et à leur bloqueur Stanley Bryant. Leur attaque n’avait pas le même mordant.

Et la défensive montréalaise en a profité pour faire passer un après-midi d’enfer à l’attaque manitobaine. Elle a accordé un total de 217 verges aux visiteurs tout en interceptant le quart Sean McGuire à quatre reprises.

C’est de bon augure à deux semaines des éliminatoires. Si la défensive continue de jouer de cette façon, les Alouettes ont de bonnes chances de surprendre les observateurs.

Ce qu’on a remarqué

Des hauts et des bas

Il s’agissait du baptême du feu pour le bloqueur Nick Callender. La recrue a connu un après-midi en dents de scie. À plusieurs reprises, on l’a vu se faire déborder par un ailier défensif des Blue Bombers. Visiblement, il a besoin d’engranger plus d’expérience.

Dequoy se démarque

Le Québécois Marc-Antoine Dequoy s’est signalé avec quelques bons jeux en deuxième demie. En plus de réaliser un plaqué important sur les unités spéciales, l’ancien des Carabins a rabattu une passe. Il a retrouvé son rythme de croisière après avoir été à l’écart du jeu pendant plusieurs semaines.

L’étincelle de Jackson

Martese Jackson a réussi un retour de dégagement de 28 verges au troisième quart. C’est le meilleur jeu des Alouettes dans cette circonstance depuis plusieurs semaines. On va souhaiter que l’Américain puisse bâtir sur cette séquence en prévision des éliminatoires. Les Alouettes auront besoin d’un Jackson au sommet de son art.

Une série de courts jeux

Durant leur séquence avant le deuxième touché du match d’Eugene Lewis, les Alouettes ont eu besoin du quart Shea Patterson à quatre reprises pour des situations de courts jeux. C’était du rarement vu.

Le jour de la marmotte

On a eu droit à un copier-coller du dernier match à Winnipeg. Encore une fois, les Alouettes ont été victimes d’un revirement sur les unités spéciales pour ouvrir la porte aux Blue Bombers. Les visiteurs en ont profité pour inscrire le premier touché de la rencontre, celui du porteur de ballon Brady Oliveira.

Plus et moins

Trevor Harris

Le quart des Alouettes voulait rebondir et il l’a fait avec trois passes de touché. Malgré la météo, il a bien gérer l’attaque du début à la fin.

L’attaque des Bombers

Sean McGuire n’est pas Zach Collaros. L’offensive des visiteurs a connu un match difficile dans l’ensemble mis à part leur touché au quatrième quart.

Une chimie qui s’installe

Trevor Harris a livré une performance solide à son premier départ au Stade Percival-Molson. Le quart de 35 ans n’a pas été spectaculaire, mais son efficacité a été au rendez-vous.

Une chose qu’on n’a pas vue chez les Alouettes depuis l’ère Anthony Calvillo. Harris a la capacité de découper une défensive avec des passes chirurgicales.

«C’est sûr qu’on a des choses à corriger pour qu’on s’améliore, a indiqué Trevor Harris. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre de notre attaque.»

Contre les Blue Bombers, il a trouvé Eugene Lewis dans la zone payante à deux reprises. On a eu l’impression d’assister à des jeux entre deux coéquipiers qui se connaissent depuis des années.

«Je me sens confortable avec tout le monde au sein de l’équipe, a mentionné Harris. Eugene est bon pour analyser les couvertures des équipes adverses. Il est capable de me donner de bonnes cibles. J’aime la façon dont les choses se déroulent depuis deux semaines.»

«Je tente de rendre la vie la plus facile possible à mon quart-arrière, a souligné Lewis. Je tente de profiter de chaque situation et d’être sur la même page que lui.»

Lewis a de bonnes chances d’atteindre le plateau des 1000 verges la semaine prochaine contre Ottawa. Il compte maintenant des gains aériens de 964 verges, un sommet dans la LCF. Le no 87 a également inscrit neuf touchés, le même total que son coéquipier Jake Wieneke.

Encore de l’espoir

Avec une victoire contre Ottawa la semaine prochaine, les Alouettes peuvent encore espérer de présenter le match de la demi-finale de l’Est au Stade Percival-Molson.

Toutefois, ils ont besoin d’une défaite des Tiger-Cats de Hamilton contre les Roughriders de la Saskatchewan à domicile.

«J’aime nos partisans et j’aime jouer dans le nid, a souligné Eugene Lewis. On va tout faire pour tenter de jouer la demi-finale à la maison. On va adopter la même philosophie qu’aujourd’hui.»

Pour ce qui est de l’entraîneur-chef, il ne détesterait pas d’avoir un match éliminatoire à domicile.

«J’y pense un peu et on aimerait avoir ce match à la maison, a indiqué Khari Jones. On aime jouer ici et on aime nos partisans. On va jouer le prochain match avec l’intention de le gagner et on verra ce qui va arriver par la suite.»

