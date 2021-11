Leurs plaies ravivées par le retour des talibans

Alex Emery

Protéger les villageois des talibans

« On était dans le secteur de Zhari en prévision d’une grosse opération avec les deux compagnies de Valcartier. En rentrant dans un village en file, une autre file s’était formée de femmes et d’enfants qui sortaient dans la rue et quittaient le village, il y avait une tension sur les visages.

C’était un signe précurseur que les talibans nous attendaient et cette journée-là il y eut un gros échange de feu avec les insurgés. On a fait ce qu’on avait à faire et le lendemain les femmes et les enfants sont revenus dans le village.

Tu voyais qu’ils étaient contents, il revenait avec le sourire, c’était beau. On avait fait attention en les protégeant, on n’avait pas détruit le village malgré des dégâts. Les enfants venaient nous voir et la tension avait beaucoup diminué.

Ils étaient contents qu’on aille pousser les talibans plus loin. »