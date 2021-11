LHJMQ: Fabrice Fortin offre la victoire aux Saguenéens

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont imposés par la marque de 4-2 aux dépens des Sea Dogs de Saint John, samedi soir. Fabrice Fortin a joué les héros avec moins d’une minute à jouer pour donner la victoire à son équipe.

« On avait des choses spécifiques à faire et on l’a bien fait. Il n’y a personne qui a paniqué même s’ils ont marqué deux buts en troisième. On a été solide et on a été capable de faire la différence en fin de match », a déclaré l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

Il a fallu attendre le deuxième tiers pour voir un premier but dans ce match. Après avoir marqué deux filets la veille, Matej Kaslik a continué sur sa lancée en inscrivant son 11e de la saison, tout cela en échappée.

Un peu à la lumière du match les opposant à Moncton, le duo Belgarde-Lafrance a fait des siennes. Thomas Belgarde a accepté une savante passe de Félix Lafrance pour creuser l’écart à 2-0 en faveur des hommes de Yanick Jean.

Les Sea Dogs sont revenus des vestiaires en troisième avec une soif de vengeance. Après avoir vu Sergei Litvinov bloquer leurs 28 tirs lors des deux premiers vingt, les locaux ont trouvé la faille deux fois plutôt qu’une dans la muraille saguenéenne pour ramener tout le monde à la case départ.

Il ne fallait pas pour autant compter les Bleuets pour battus, alors que Fabrice Fortin a fait dévier le tir de Loris Rafanomezantsoa avec seulement 48 secondes à faire, pour offrir les deux points à son équipe.

« Il le mérite. Il travaille très fort depuis quelques matchs. C’était plaisant de le voir marquer un but important comme celui-là », a avoué Yanick Jean, à propos du but inscrit par Fortin.

Lafrance a finalement complété la marque dans un filet désert pour confirmer la victoire de 4-2 des Saguenéens.

Litvinov a rebondi

Après avoir connu des moments difficiles lors des derniers matchs, Sergei Litvinov a été convaincant entre ses poteaux. Le cerbère russe a fait face à pas moins de 46 lancers et n’a flanché qu’à deux reprises.

« C’était bon de le voir rebondir. Ça faisait deux matchs de suite qu’il était retiré pendant le match », a indiqué Jean à propos de la prestation de son gardien.

Les Sags concluront leur séjour dans les Maritimes, dimanche, du côté de Bathurst, à 14 h. Ils affronteront pour l’occasion le Titan et un certain Hendrix Lapierre.

