LHJMQ: l’Océanic croise le fer avec les Voltigeurs

L’Océanic croisera le fer avec les Voltigeurs de Drummondville pour la première fois de la saison ce dimanche après-midi à Rimouski.

Serge Beausoleil fera de nouveau confiance à Patrick Hamrla pour amorcer le match devant le filet. Le Tchèque appartenant aux Hurricanes de la Caroline obtient ici un 2e départ consécutif pour une rare fois cette saison. On sent qu’il commence à sentir plus à l’aise depuis quelques semaines. « C’est un très bon jeune qui progresse bien, autant sur la glace que dans son apprentissage de l’anglais. Il a beaucoup de volonté. Nous nous attendions à une période d’adaptation normale dans son cas, c’est ce qui explique pourquoi nous avons gardé trois gardiens de but », a commenté son entraîneur. Le père d’Hamrla séjourne présentement à Rimouski pour voir son fils à l’œuvre.

Vitesse et offensive

Le pilote de la formation rimouskoise s’attend à un match axé sur la rapidité et l’offensive face aux Voltigeurs. « C’est une équipe qui nous ressemble un peu, avec plusieurs jeunes joueurs et qui pratique un système de jeu axé sur l’offensive. Ils ont aussi deux excellents gardiens (le vétéran Francesco Lapenna et le jeune Riley Mercer). Nous avons tenu un meeting ce matin (samedi), mais pas d’entraînement. On veut que les gars se reposent », a mentionné Serge Beausoleil.

En attente des décisions de la Ligue

Au moment de l’entrevue, Serge Beausoleil n’avait pas eu de nouvelles du préfet de discipline de la LHJMQ, Éric Chouinard, concernant la pénalité majeure de son défenseur Jérémie Biakabutuka pour mise à échec à la tête vendredi face à l’Armada. « Les séquences impliquant une pénalité majeure sont automatiquement revues. Je ne pense pas qu’il s’agissait d’une mise en échec à la tête, mais dans le feu de l’action, ça va vite. C’était un repli d’un joueur qui voulait se positionner devant son adversaire. Par contre, il y a clairement un double-échec d’un joueur de l’Armada assez violent pour que notre joueur en perde son casque, sans qu’aucune pénalité ne soit appelée. Ça fait trois fois qu’on joue contre l’Armada et ça fait trois fois qu’il y a des mêlées, choses qui n’arrivent pas contre les autres équipes », a-t-il commenté.

Des changements à la formation

Advenant une suspension à Biakabutuka, Mathis Gauthier pourrait reprendre son poste de défenseur, lui qui a évolué comme attaquant vendredi. Le défenseur Charles Côté est aussi disponible, tout comme l’attaquant Alexandre Lefebvre, que Serge Beausoleil prévoit ramener dans la formation. « Louis Robin a reçu une rondelle au visage et il représente un cas douteux pour dimanche », a indiqué l’entraîneur qui se dit très satisfait de la progression de son défenseur Simon Maltais, après un début de saison difficile.