Lightspeed reçoit un coup de pouce de son fondateur

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Dasilva mise 2,3 M$

Photo d'archives

Le fondateur et PDG de Lightspeed Commerce, Dax Dasilva, a réagi à la dégringolade du cours boursier de la techno montréalaise en achetant pour près de 2,3 millions $ d’actions de l’entreprise, cette semaine. Le titre a plongé de plus de 25 % la semaine dernière après le dévoilement de résultats financiers et de prévisions qui ont déçu les investisseurs. Cela s’ajoutait à la chute de près de 20 % que Lightspeed a subie en septembre après la publication d’un rapport critique sur l’entreprise par un vendeur à découvert.

Une entreprise soutenue par Québec fait une annonce in english only

La firme montréalaise AlayaCare, dans laquelle le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt ont investi des dizaines de millions de dollars, a annoncé la semaine dernière l’acquisition d’une entreprise américaine, Delta Health Technologies. Le communiqué de presse a été publié en anglais seulement à partir du bureau de l’État de New York d’Alaya. En juin, le gouvernement Legault avait dit investir dans l’entreprise afin de créer « des sièges sociaux forts au Québec ».

Un dirigeant d’Air Canada encaisse

Le Winnipegois Chris Isford, contrôleur financier d’Air Canada, a empoché cette semaine un profit de plus de 280 000 $ en exerçant des options d’achat du transporteur montréalais. Le titre d’Air Canada s’est apprécié de plus de 35 % au cours des 52 dernières semaines, mais il demeure en retrait de 50 % par rapport au sommet atteint à la mi-janvier 2020.

Une jeune entreprise récolte 12 M$

Practice, la nouvelle entreprise de Julien Smith, cofondateur de Breather, vient de recueillir 12,4 millions $ auprès de plusieurs investisseurs, dont Andrew Chen de la firme californienne Andreessen Horowitz. Practice crée des outils numériques à l’intention des consultants et des entraîneurs. Breather, qui a connu d’importantes difficultés financières, a été vendue pour 3 M$ US après avoir amassé plus de 150 millions $ US.

Il achète du Stingray

Photo courtoisie

Pascal Tremblay, président et associé directeur de la firme d’investissement québécoise Novacap, vient d’acheter pour 1,4 million $ d’actions de Stingray. M. Tremblay est membre du conseil d’administration de l’entreprise montréalaise de diffusion depuis 14 ans. Le titre de Stingray a gagné plus de 12 % en Bourse cette semaine.

Il vend du Cominar

L’un des plus importants actionnaires de Cominar, George Armoyan, a vendu pour près de 3 millions $ d’actions de l’entreprise immobilière, la semaine dernière. Rappelons que M. Armoyan, un investisseur des Maritimes, juge trop basse l’offre d’achat de 5,7 milliards $ déposée par Canderel et Mach pour Cominar.