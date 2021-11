NFL: des paris risqués avec Odell Beckham Jr. et Cam Newton

La saga Odell Beckham Jr a finalement pris fin et c’est avec les Rams que le receveur s’alignera dans une quête commune pour le Super Bowl. Pendant ce temps, les Panthers renouent avec Cam Newton dans l’espoir de freiner le déraillement de leur saison. Deux gros paris qui doivent absolument rapporter gros.

Depuis que les Browns ont mis fin à leur association avec Beckham, des informations circulaient à l’effet que les Chiefs, Packers, Saints et Patriots étaient les candidats les plus sérieux pour obtenir ses services.

Au dernier moment, les Rams, que personne n’avait vu venir dans le derby, se sont imposés. Étonnant, considérant qu’ils misent sur un groupe de receveurs solide avec Cooper Kupp, Robert Woods et Van Jefferson. Les trois revendiquent 146 réceptions pour 2008 verges et 17 touchés cette saison.

Ce n’est donc pas comme si les Rams avaient une lacune flagrante à combler de ce côté, mais ce serait mal connaître le tandem de l’entraîneur-chef Sean McVay et du directeur général Les Snead de croire qu’ils n’allaient pas sauter sur l’occasion. Quand on les croit déjà all in, ils rajoutent des jetons à la mise.

Depuis quelques saisons, la tendance est claire avec les acquisitions de Jalen Ramsey, Matthew Stafford, Von Miller, Sony Michel et autres munitions.

Et la chimie?

À Los Angeles, Beckham retrouvera toute l’attention que son égo fracturé avait perdu à Cleveland, où il n’a gagné que 54,7 verges par match.

Quoique l’on pense de l’individu et de son attitude, il a le potentiel d’amener l’offensive des Rams à un niveau ridicule de production. Il y a tellement d’attention vouée à Cooper Kupp par les défensives adverses que Beckham risque de revivre.

Le danger dans le cas des Rams, c’est d’affecter la chimie de l’équipe. Stafford et Kupp ont développé une symbiose qui frôle la perfection. Comment réagira Beckham s’il n’a pas le ballon aussi souvent que dans les fantasmes qui l’habitent?

Les Rams calquent la recette des Buccaneers de 2020, qui ont paqueté leur vestiaire de gros noms, qui ont tous contribué avec Tom Brady à récompenser l’approche agressive. Même si Beckham n’a pas la personnalité la plus aimable auprès des amateurs, McVay et Snead ont pris des notes.

Le retour de Newton

Chez les Panthers, c’est une toute autre histoire. L’arrivée de Cam Newton, c’est l’équivalent d’appliquer un pansement sur un paquebot qui prend l’eau après cinq revers en six matchs.

L’histoire est belle, bien entendu. Newton, qui retourne sur les lieux où tout a commencé, pour tenter de sauver l’équipe du naufrage. Honnêtement, si la recette fonctionne, ce sera grandiose.

Sauf que Newton n’a pas démontré en Nouvelle-Angleterre qu’il était une solution viable. Les blessures des dernières années semblent avoir eu raison de ses superbes aptitudes physiques.

Les Panthers lui ont garanti 4,5 millions pour terminer la saison, avec plusieurs possibilités de bonis de performances. À ce salaire, il jouera plus tôt que tard.

Autant les Panthers que Newton ont mis leur fierté de côté pour atténuer les tensions ambiantes depuis que la plus grande vedette de l’histoire de cette franchise avait été remerciée l’an dernier.

C’est noble, mais un détail ne doit pas se perdre dans l’émotion du moment. Depuis l’an dernier, les Panthers paient le remplaçant de Newton (Teddy Bridgewater), puis le remplaçant du remplaçant (Sam Darnold), puis Newton de nouveau. Ça fait cher pour revenir à la case départ.

NOS PRÉDICTIONS DE SEMAINE 10

JEUDI

MON CHOIX

Baltimore à Miami RAVENS

DIMANCHE

MES CHOIX

Buffalo à NY Jets (13 h) BILLS

Tampa Bay à Washington (13 h) BUCCANEERS

Atlanta à Dallas (13 h) COWBOYS

La Nouvelle-Orléans au Tennessee (13 h) TITANS

Jacksonville à Indianapolis (13 h) COLTS

Detroit à Pittsburgh (13 h) STEELERS

Cleveland en Nouvelle-Angleterre (13 h) BROWNS

Minnesota à LA Chargers (16 h 05) CHARGERS

Caroline en Arizona (16 h 05) CARDINALS

Philadelphie à Denver (16 h 25) BRONCOS

Seattle à Green Bay (16 h 25) SEAHAWKS

Kansas City à Las Vegas (20 h 20) CHIEFS

LUNDI

MON CHOIX

LA Rams à San Francisco (20 h 15) RAMS

Équipes en congé: Bengals, Texans, Giants, Bears

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 8 en 14 (57,1%)

TOTAL CETTE SAISON : 86 en 136 (63,2%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Bills de Buffalo (5-3) vs Jets de New York (2-6)

LE TEMPS DU RÉVEIL

Après quelques semaines en dormance, les Bills sont dus pour un réveil colossal. Attention toutefois, même s’ils sont favorisés par 13 points. Quatre de leurs cinq derniers affrontements face aux Jets ont été décidés par une possession. Les Jets sont 29e contre la passe, mais les Bills ont peiné au niveau aérien à leurs deux derniers matchs face aux Jaguars et Dolphins, qui sont aussi dans la cave pour défendre la passe. C’est Mike White qui revient au poste de quart pour les Jets.

Bills par 8

Buccaneers de Tampa Bay (6-2) vs Équipe de Washington (2-6)

PAS COMME EN JANVIER

La dernière fois que ces deux équipes se sont vues, c’était en duel éliminatoire en janvier et Washington avait donné une bonne opposition aux éventuels champions. La situation est toutefois à des années lumières, puisque la défensive de Washington a chuté du deuxième au 29e rang. Les receveurs des Bucs sont éclopés, mais il y a suffisamment de profondeur pour faire mal à une unité qui concède 286 verges aériennes par rencontre. Quelle débandade que celle de cette défensive!

Buccaneers par 12

Falcons d’Atlanta (4-4) vs Cowboys de Dallas (6-2)

L’AVANTAGE QUINN

Oublions le faux-pas de la semaine passée des Cowboys. Cette équipe vaut mieux et en Dan Quinn, elle mise sur un coordonnateur défensif qui connaît bien les Falcons pour les avoir dirigés pendant cinq ans. La défensive des Cowboys vient de perdre les services de l’ailier défensif Randy Gregory, qui connaissait sa meilleure saison. C’est une tuile, mais pas assez pour miner l’équipe. Ezekiel Elliott devrait se gâter contre une défensive qui concède 4,4 verges par portée.

Cowboys par 7

Saints de La Nouvelle-Orléans (5-3) vs Titans du Tennessee (7-2)

TANNEHILL DEVRA BRILLER

Pas une équipe n’est plus avare que les Saints en défensive contre la course. Ils ne donnent que 3,2 verges par portée, ce qui signifie que les Titans, sans Derrick Henry, devront trouver des solutions par la passe. Dans la brillante séquence de cinq victoires des Titans, leur quart-arrière Ryan Tannehill n’a fait que le nécessaire avec six passes de touchés et cinq interceptions. Il devra en donner plus. Les Saints seront privés du porteur Alvin Kamara, l’équivalent d’un coup de mort.

Titans par 2

Jaguars de Jacksonville (2-6) vs Colts d’Indianapolis (4-5)

RETOUR SUR TERRE

Personne ne peut enlever aux Jaguars leur étonnante victoire face aux Bills. Ils ne l’ont pas volée. Ça ne signifie pas pour autant qu’ils ont tourné le coin et qu’ils seront solides à tout coup. L’offensive se cherche encore et n’a marqué que 16 points à ses deux derniers matchs. Les Colts vont rentrer la cinquième meilleure attaque au sol de la ligue, avec Jonathan Taylor, dans la gorge des Jaguars. Mine de rien, si les Colts l’emportent, ils sont de retour à ,500.

Colts par 12

Lions de Detroit (0-8) vs Steelers de Pittsburgh (5-3)

LIONS OU MINOUS?

On ne sait plus quelle version des Lions va se présenter. Celle qui a chauffé les Ravens, qui sont construits à l’image des Steelers? Celle qui s’est fait pulvériser par les pauvres Eagles? Celle qui a donné une bonne opposition aux puissants Rams? Il y a fort à parier que Jared Goff aura le tournis à force de se sauver de TJ Watt. La ligne offensive et le jeu au sol des Steelers s’affirment de plus en plus. On commence à peine à retrouver la foi en eux.

Steelers par 10

Browns de Cleveland (5-4) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (5-4)

PREMIÈRE EN 30 ANS?

Si les Browns l’emportent, il s’agirait d’une première victoire pour eux à Foxborough depuis 1992... quand un certain Bill Belichick était leur entraîneur-chef. La mission sera difficile puisqu’ils seront privés de leur as porteur Nick Chubb. Depuis la saison dernière, ils sont 13-6 avec lui et 3-3 sans lui. Leur moyenne de points marqués passe de 27,3 par match quand il joue à 18,8 quand il est absent. Sauf que D’Ernest Johnson peut faire le travail et la défensive va harasser Mac Jones.

Browns par 3

Vikings du Minnesota (3-5) vs Chargers de Los Angeles (5-3)

BRÈCHE À COLMATER

Au risque de continuer de taper sur le même clou, les Chargers sont incapables de freiner quiconque au sol. Ils montrent la pire défensive du circuit contre la course en accordant 161,6 verges au sol par match. Pas une autre équipe n’en donne plus que 140. Les Vikings peuvent frapper fort dans cette brèche avec Dalvin Cook, mais leur porteur pourrait être distrait pas sa saga judiciaire en cours. Au final, la tertiaire chancelante des Mauves risque de se faire exploiter par Justin Herbert et ses potes.

Chargers par 2

Panthers de la Caroline (4-5) vs Cardinals de l’Arizona (8-1)

REVOILÀ CAM NEWTON

Pour le moment, malgré le retour de Cam Newton, PJ Walker sera le quart-arrière partant. Mais imaginez à quel point celui qui a fait sa marque dans la XFL aura peu de corde. Chez les Cardinals, Kyler Murray et DeAndre Hopkins représentent encore des cas incertains. Colt McCoy a fait du bon boulot en relève, mais la défensive des Panthers rendra le duel serré si Murray demeure sur la touche. Si toutefois le quart-arrière est en poste, l’écart sera d’autant plus grand.

Cardinals par 6

Eagles de Philadelphie (3-6) vs Broncos de Denver (5-4)

SOLIDE DUO

Les Broncos ne sont pas constants d’une semaine à l’autre, mais ils misent sur un bon duo de porteurs avec Melvin Gordon et la recrue Javonte Williams, qui ne passe pas un match sans rappeler le style hargneux de Marshawn Lynch. Williams est d’ailleurs à égalité avec l’excellent Nick Chubb pour les plaqués brisés sur des courses avec 35. Les Broncos doivent miser sur leurs deux chevaux face à des Eagles qui sont au 20e rang contre la course. Les Eagles ne résisteront pas aux charges.

Broncos par 3

Seahawks de Seattle (3-5) vs Packers de Green Bay (7-2)

RETOUR DE RUSSELL WILSON

Russell Wilson reprend du service au poste de quart pour les Seahawks et avec lui, vient l’habituelle magie. Les Seahawks ne forment clairement pas une aussi bonne équipe que les Packers et il semble illogique de les favoriser, mais le facteur Wilson est un impondérable impossible à ignorer. Il est l’un des rares joueurs à pouvoir transformer un match et sa fiche en novembre est de 25-10. Les Packers renouent aussi avec Aaron Rodgers, un autre magicien. Feux d’artifices en perspective!

Seahawks par 1

Chiefs de Kansas City (5-4) vs Raiders de Las Vegas (5-3)

DÉBUT DE LA FIN?

En 2020, les Raiders affichaient un dossier de 6-3 en novembre pour terminer 8-8. L’année d’avant, ils étaient à 6-4 avant de tomber à 7-9. Les drames dans lesquels ils pataugent sans cesse cette saison deviennent lourds et ils se débrouillent admirablement bien malgré le contexte. L’an dernier, les Raiders ont battu les Chiefs (40-32) et les ont sérieusement chauffés à leur deuxième match (31-35). L’attaque des Chiefs a tellement sombré depuis que tout est possible dans ce duel...

Chiefs par 4

Rams de Los Angeles (7-2) vs 49ers de San Francisco (3-5)

CHARGÉS À BLOC

Difficile de dire si Odell Beckham fera ses débuts avec les Rams, tout comme le secondeur Von Miller, qui est demeuré sur la touche la semaine dernière. Chose certaine, cette équipe a de grandes aspirations, mais il faut d’abord régler le cas des Niners. Ces derniers ont battu les Rams à leurs quatre derniers duels, dont une superbe performance la saison dernière de Jimmy Garoppolo avec trois passes de touchés. Difficile de croire à un tel scénario dans l’état actuel des 49ers.

Rams par 7

